Иван Николчев посрещнат по шампионски след бронза на Младежките олимпийски игри

Джудистът Иван Николчев бе посрещнат по шампионски от близки, роднини, приятели, съотборници на летище София.
Младият ни талант спечели бронзов медал от Младежките олимпийски игри в Дакар. Отличието е първо за мъжкото ни джудо от подобен форум. Досега само Бетина Темелкова имаше отличие, сребро от игрите през 2014-а.
Цветя и поздравления от БФ Джудо медалистът получи от Христо Маев, генерален секретар на федерацията, и Спаска Илиева, спортен директор.
Николчев спечели бронза в по-горната за него категория до 81 кг. Този сезон състезателят на ЦСКА има много успешен сезон, стана европейски шампион за кадети и се нареди пети на световното за същата възраст.
Квотата бе дадена от МОК за тази категория без право на замяна, а Николчев трябваше да качва категория, за да може да участва на игрите.
На олимпийския форум с него бяха треньорът Ганчо Дойков и президентът на федерацията Румен Стоилов, който е и член на изпълкома на БОК.
Това е и единственото отличие за българската делегация от Игрите в Дакар до момента.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google