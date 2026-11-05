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Американски шампион дебютира в UFC с четири дни предизвестие

  • 5 ное 2026 | 16:50
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Американски шампион дебютира в UFC с четири дни предизвестие

Остин Баши запазва мястото си в бойната карта на UFC Вегас 124, след като организацията му осигури нов опонент в изключително кратък срок по-малко от седмица преди шоуто в Лас Вегас.

Баши (с баланс 14-2) ще премери сили с шампиона в категория перо на веригата Fury FC Карлос Калдерон (11-4, 1 без победител) тази събота в залата „Meta APEX“. Първоначално обявеният му опонент Лукас Бренан скъса предна кръстна връзка на коляното, което отвори вратата за Калдерон да се включи в битката само четири дни преди провеждането ѝ, споделят още от mmafighting.com.

Баши преминава през труден период в UFC, след като си спечели договор чрез "Претендентските серии на Дейна Уайт" през 2024 година. Той загуби статута си на непобеден боец срещу Крисчън Родригес, след което се върна на победния път с ключ в първия рунд срещу Джон Янис. През юли обаче Баши отново инкасира поражение, губейки със съдийско решение от Хосе Делгадо.

От своя страна Калдерон, познат с прякора „Чийф“, ще дебютира в организацията в серия от три поредни победи и общо пет успеха в последните си шест изяви. През октомври той защити шампионския си пояс във Fury FC след петрундов триумф с единодушно съдийско решение над Лорам Естевеш.

Предстоящата галавечер UFC Вегас 124 претърпя редица рокади. Новият главен мач на вечерта ще противопостави бойците в тежка категория Валдо Кортес-Акоста и Джони Уокър. Тази промяна се наложи, след като контузия извади Шон Брейди от първоначално планирания му сблъсък с Габриел Бонфим. В основната подгряваща среща претендентките в категория сламка Татяна Суарес и Вирна Джандироба ще спорят за следващия си голям шанс в дивизията.

Джони Уокър ще направи своя дебют в тежка категория на UFC 332
Джони Уокър ще направи своя дебют в тежка категория на UFC 332
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