Макгрегър се насочва към битките с голи ръце след края на договора му с UFC

Ирландската суперзвезда Конър Макгрегър има оставащ само един двубой от текущия си договор с UFC и възнамерява това да бъде последното му появяване в октагона на най-популярната ММА организация.

През изминалото лято Макгрегър се завърна в клетката след петгодишна пауза, изправяйки се срещу Макс Холоуей в основното събитие на UFC 329. Завръщането му обаче приключи внезапно, след като получи тежка контузия в коляното още в самото начало на срещата. След последвалата операция се очаква боецът да бъде готов за изяви не по-рано от следващото лято. Това ще бъде и финалният му мач по настоящия контракт, като ирландецът вече разкри какви са бъдещите му планове.

В разговор със „Спитфайър Джим Берлин“ по време на събитието „Хайп Италия“ в понеделник Макгрегър сподели, че възнамерява да се прехвърли към битките с голи ръце, щом приключи ангажиментите си към промоцията.

„Бой с голи ръце – наистина много харесвам този спорт. Не мисля, че там изобщо има шанс за скучен мач. Сега съм ММА боец и може би говоря така, защото последния път нямах късмет. Добрият, наистина силният ММА трудно може да бъде надминат. Но битките без ръкавици са изключително вълнуващи, много опасни и според мен изискват доста повече кураж. Затова с нетърпение очаквам да се пробвам там. Има огромен шанс! Ще оставя ръкавиците в октагона след последния си мач за UFC, но не за да се откажа, а за да обявя преминаването си към битките с голи ръце!“

Подобен ход не би бил изненада, тъй като през 2024 г. Макгрегър придоби дял от собствеността в организацията за бой без ръкавици BKFC и неколкократно е заявявал амбиции да се бие под нейния банер. Той не изглежда обезпокоен и от по-сериозните щети, които съпътстват тези двубои.

„Е, зъбите идват и си отиват! Точно като носа, това не е от значение. Винаги можеш да си сложиш нови зъби!“

Очаква се последният мач на Макгрегър в UFC да се проведе следващото лято. Боецът вече изрази интерес към нов двубой срещу Макс Холоуей заради незадоволителния начин, по който приключи предишният им сблъсък.

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