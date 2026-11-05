UFC може да се излъчва и по HBO

Съвсем скоро може да видим специално събитие на UFC по HBO.

Paramount-Skydance наскоро финализира мащабното придобиване на Warner Bros. за 110 милиарда долара, включително всички активи на компанията и телевизионни канали като HBO, TBS, TNT и много други. Макар че договорът за телевизионните права на UFC с Paramount, който влезе в сила в началото на 2026 г., осигури излъчването на по-голямата част от съдържанието на организацията в стрийминг платформата Paramount+, сливането на двете компании открива множество нови възможности.

Президентът и главен оперативен директор на TKO Group Holdings Марк Шапиро разкри в сряда, че вече се водят разговори относно сливането и потенциалното разширяване на присъствието на UFC в различни телевизионни канали и платформи.

„В момента водим разговори със Skydance за най-добрия начин да достигнем до максимално широка аудитория чрез платформите на компанията“, заяви Шапиро по време на представянето на финансовите резултати на TKO. „Имаме отлично партньорство с целия им екип. Работил съм с Дейвид Берсън, който сега ръководи Skydance Sports, още по времето, когато бяхме в ESPN. Той е изключително креативен.

Ще използваме максимално възможностите на HBO, TNT, Paramount+ и CBS, като целта е да достигнем до повече зрители, да увеличим гледаемостта, да разширим аудиторията си и да повишим ангажираността на феновете. Стратегически сме напълно синхронизирани със Skydance. В крайна сметка те направиха огромна инвестиция в UFC и ние искаме да им помогнем да извлекат максимална възвръщаемост от нея.“

В началото на 2026 г. UFC подписа мащабен седемгодишен договор с Paramount на стойност 7,7 милиарда долара, с който премести излъчването на своите събития от ESPN към новия си партньор. Едновременно с това организацията премахна модела на платените излъчвания pay-per-view (PPV), като всички галавечери вече се предават ексклузивно чрез стрийминг платформата Paramount+.

Макар сливането между Paramount и Warner Bros. вече да е приключило, пълното интегриране на различните активи и подразделения на двете компании все още продължава. Очаква се в крайна сметка Paramount+ да се обедини с HBO Max, което ще доведе до незабавно увеличаване на общия брой абонати и потенциалната зрителска аудитория.

Засега не е ясно до каква степен Paramount възнамерява да използва различните си телевизионни канали и стрийминг платформи за излъчване на UFC. От изказванията на ръководството обаче става ясно, че подобно разширяване на присъствието на организацията може да се случи още в близко бъдеще.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google