Делян Славов: Шампионите се изграждат с труд, характер и подкрепата на MAX FIGHT

В спорта влиянието на дадена личност се измерва не само с постигнатите резултати, но и с характера, който показват състезателите му. Едно от първите имена, които изникват в съзнанието, когато стане въпрос за изграждането не само на шампиони, но и на хора, е Делян Славов - треньор на едни от най-ярките имена в родния кикбокс, сред които и звездата на GLORY Теодор Христов. На MAX FIGHT 67 легендарният специалист ще бъде в ъгъла на двама бойци - изгряващата звезда на българския кикбокс - Васил Христов и неколкократния републикански шампион на Германия - Николай Ников. За двамата предстоят тежки изпитания, за които Славов е категоричен, че те са готови.

- Вие сте треньор на Васил Христов, на Николай Ников и на Теодор Христов. Какво е да си треньор на толкова много шампиони и то едновременно?

- Те не са били родени шампиони. Те бяха деца, които имаха мечти. С времето постигнаха един успех, след това втори, трети. Така се стигна до тази по-голяма сцена, която всъщност вече е част от животите им. Това да се превърнат в такива състезатели е изключителна отговорност, тъй като съдбата им буквално е в ръцете ти. Истинска чест е да имаш за състезатели подобни личности, защото самият спортен характер на един боец не е най- важното. Много е важно личностното му развитие през тези години. След всички промени, през които е преминал, той да остане здраво стъпил на земята. Реален пример за това е Теодор Христов, същото важи и за Васил Христов. Надявам се дори момчета, които не са тренирани от мен, да се учат от тях. Ние имаме страхотно поколение млади бойци, които съм сигурен, че съвсем скоро ще излизат на много голяма сцена. Николай Ников също е част от нащия клуб от малък, още от времето, в когато бяхме в “Боил”. След това замина за Германия, връщал се, тренира, но сега има силното желание да бъде част от професионалния кикбокс в България. Истинско удоволствие е да се работи с такива момчета. За мен успехът им е въпрос на време и на много усърдие. Вече разчитам и на малко късмет, за да няма контузии, тъй като в последно време те се оказват голям бич, но ще преодолеем и това.

- Споменахте, че е много важно за бойците да останат здраво стъпили на земята. Това ли е една от най-големите опасности за един млад талант - главата му да се окаже високо в облаците прекалено рано?



- Това е едно от тези спъващи камъчета, които в началото изглеждат малки, но ако погледнеш напред във времето, може ясно да се види какво следва. Това трябва да се спре или да се регулира още в зародиш. Ако в даден момент не му дадеш да разбере, че така няма да стане, това носи опасност както за неговата кариерата, така и за другите около него. Както казахме, той служи за пример. За мен качествата на характера и личността са много по-важни спортните такива, защото спортно-техническите могат да бъдат изградени. Разбира се, трябва да има данните и с времето може да бъде научен, но това да стане човек, който не ти харесва и няма да бъде харесван, за мен е недопустимо. Не мога да работя с такива хора. Бих разделил живота така - живот, в залата и живот, който е извън нея. За мен спортът е идеал и трябва да го опазим от това, което е навън. Трябва да покажем едно лице, с което да бъдем горди. Да можем да кажем, че това е спортист, това е успял човек, който се занимава с бойни спортове. Да излезем от това, за съжаление, негативно амплоа, което е очертано. Мисля, че с момчета като Теодор, като Васил, като Николай, като много други, с които предстои да се запознаете, наистина ще постигнем тази промяна.



- Вие сте известен като доста стриктен, доста суров треньор. Работите с доста млади момчета. Те много често решават, че са покорили света, след като спечелят няколко мача, особено в такава възраст. Как успявате да ги накарате да останат здраво стъпили на земята?





- Това е една от функциите на треньора. Аз приемам като моя задачата да изградя тяхното спортно бъдеще. Осъзнавам и тежестта върху това да бъдат утвърдени като позитивни човешки примери. Това също е едно от моите задължения. Докато отговарям за тях, не мога да кажа само “той ще тренира да се представя добре” Този човек се нуждае от мениджмънт. Мениджърството и изграждането на характера на тези състезатели са наша работа. Поне при мен ясно ми се дава да се разбере, че изискванията не подлежат на промяна, не подлежат и на обсъждане. За тяхно съжаление, когато решат, че нещо ще се случи, не както аз съм казал, много бързо разбират, че не е точно така. Мисля, че това е и начинът. Всеки, който е влязъл при мен, е чул първо това: “Аз съм прав, пък и да не съм прав, пак съм прав. Няма нужда да ти обяснявам защо съм прав, просто го прави. След това ще берем плодовете.” Мисля, че така е по-лесно, тъй като след като ми се доверят, аз мога да им отвърна със също. С времето разбират, че не им мисля злото, а точно напротив, и се получава една симбиоза, която работи. Когато имаме тази симбиоза и момчетата вярват, че няма да им навредиш, че няма да ги излъжеш, че няма да направиш нещо, което не е в техен плюс, тогава се отпускат, показват какво могат и започват да вярата и в себе си. Така се постига не само спортният резултат, а и до чисто човешкият.



- Както казахте и вие, тези момчета не винаги са били шампиони, всеки тръгва отнякъде, но изглежда сякаш рецептата да станеш шампион по кикбокс, особено в България, е да отидеш в отбора на Делян Славов. Това ли е нещото, което всъщност кара момчетата да ви се доверяват?





- Не e точно така. Момчетата, които успяват, не са само при мен. Аз мога да дам пример с доста имена, които не са при мен като Жак Риков, а са успешни и имат много светло бъдеще. Идва много силно поколение и съвсем скоро те ще бъдат на най-голямата сцена. В миналото може би наистина аз бях човекът, който проправи пътя към високото ниво на професионалния ринг. Както казахме, това се случи до голяма степен заради вяра, че е възможно да постигнем мечтите си. Най-вероятно е имало момент, в който е трябвало да се дойде при нас, но вече има много клубове и треньори, които работят много добре. Има и момчета, с които скоро ще се гордеем. Ако трябва да кажем конкретна рецепта, тя е да отидеш в залата, да бъдеш 100% отдаден и преди, по време на и след тренировка. Как се храниш? Как се отнасяш към почивката си? Това, което даваш извън залата, е много по-ценно от това, което даваш в нея. Момчетата трябва да слушат треньорите си. Има много специалисти, които показват своето желание да се развиват. Те не са треньори само за един час в залата - те са треньори и извън нея. Това личи, когато погледнеш техните състезатели. Както вече споменахме, две от звездите на вашата школа - Васил Христов и Николай Ников ще участват на MAX FIGHT 67. В същото време Теодор Христов се подготвя за своя предстоящ двубой в GLORY.



- Трудно ли е да съчетавате работата с всички тях едновременно или когато са толкова добри, те помагат един на друг?



- Когато има толкова изявени и добри състезатели, те моментално си помагат един на друг. Тренировъчният процес обаче не може да бъде еднакъв за всички. Тука вече трябва да разделим професионалния от аматьорския свят. Всеки се подготвя спрямо своя конкретен съперник, като се анализират неговите силни и слаби страни, както и начинът му на водене на двубой. Тук вече идва разликата. Това е сложната част на нещата. Те тренират заедно, но в следващия момент всеки преминава през своята индивидуална подготовка. Това може би не е толкова ясно на част от феновете, но в крайна сметка и не е нужно. Важното е момчетата да се представят добре, когато хората са там и да им дадат шоуто, което очакват. Предстои именно шоу, което ще противопостави вашите бойци на много сериозни съперници. Ников се изправя срещу техничен нокаутьор в лицето на Яник Дрюз, а Христов ще се бие срещу един от най-големите таланти в кикбокса на Молдова (Кристиан Навин), след като неговия първоначален опонент се контузи.



- Колко сериозно ще бъде предизвикателството?



- И за двамата това ще бъде най-сериозният съперник в досегашната им кариера, но това е нещото, към което се стремим. Желанието ми е всяко следващо предизвикателство да бъде по-тежко, да изисква повече от тях като процес на подготовка, като мисловна дейност извън залата и вътре в нея. Аз никога не съм искал леки предизвикателства за мои състезатели. Германецът (Дрюз) е изключителен състезател. Разполага с физика, с добра техника, силен е и е експлозивен. Статистиката му, мачовете и съперниците, които е побеждавал, сами по себе си показват какъв опонент ще има Васил Христов на ринга на MAX FIGHT 67. Съжалявам за контузията на Чарли Дайнес, но честно казано съм доволен, че идва толкова класен състезател. Според мен ще стане страхотен двубой. Това е един такъв съперник, който наистина трябва да накара Васил да даде най- доброто от себе си, за да победи, не само на мача, но и в подготовката си. Оценяване положително предизвикателствата, които очакват всеки един от нашите състезатели. Рингът на MAX FIGHT наистина ще бъде сцена на невероятни сблъсъци между наши момчета и чужденци. Сигурен съм, че и публиката ще остане много доволна от видяното. Бойната карта е невероятна. Няма мач, който да не бъде очакван. Надявам се тя да ни остави добри спомени. Другият ваш водещ състезател, едно от лицата на най-голямата верига за кикбокс в света, Теодор Христов също започва от MAX FIGHT.



- Колко важна е организацията за изграждането на младите таланти в България?



- Тази промоция присъства в спортния свят на България от много години, в течение на които не знам дали има български боец, който да не е играл на тази верига. Няма такъв. Много известни бойци и от чужбина са били на този ринг. Именно по този начин се създават традиции. Откриват се таланти, които с времето се превръщат във водещи имена не само в България, но и в чужбина. Всичко това благодарение на възможността, която им дава този ринг. Нямаме магически сили, с които да откриваме тези таланти, но тази промоция се доближава до това, благодарение на вярата, която показва в младите. На тези момчета просто трябва да им се подава ръка, трябва да им се дава възможност. MAX FIGHT прави точно това, защото именно мачовете изгражда един състезател. Ако те не му дават възможността да се докаже, няма как да се случи метаморфозата. Ще остане една какавида, за която всички знаем, че е много хубава, но дотам. И Теодор също преминал през този път. Той неслучайно се завърна на тази сцена, защото сантиментът и добротата, която му е направена, няма как да бъде забравена. И хората, по мое скромно мнение, обичат да ходят на събитията на MAX FIGHT. Аз досега не съм виждал празна зала, било то в един или в друг град. Този ринг създава история и открива пътя към бъдещето.



- Смятате ли, че Теодор Христов щеше да достигне тези върхове толкова бързо, ако изобщо, ако не беше рингът на MAX FIGHT?



- Вижте сега, има един факт - в света на кикбокса началото на почти всички наши бойци е по аматьорския път. Когато преминат аматьорското ниво, те се нуждаят някой да им повярва, да им даде възможността да преминат към професионалистите. MAX FIGHT има търпението да го направи. Теодор Христов е един от тези, които спокойно можем да наречем лице на българския кикбокс в световен мащаб. Но той някога е бил този боец, този аматьор, който е имал нуждата от една изява и някой му е дал. Този някой е MAX FIGHT. Не случайно много от момчетата, които някога са стъпвали на този ринг, искат да се върнат било то българи или чужденци.



- Бихте ли направил прогноза за предстоящите мачове на вашите бойци или предпочитате да ги оставите те сами да говорят на ринга?





- Няма как да дам прогноза. Ние се стремим да организираме подготовката така, че бойците да покажат най-доброто в деня на двубоя. Целта, разбира се, е добра игра и хубава победа. Не искам да прогнозирам, но не мога да кажа, че не искам победители, в главата ми няма друг вариант. Искам големите предизвикателства, без значение дали Теодор, Васил, Николай, или който и да е от нашия клуб ще се бие. Гладът ни за успехи не намалява, а се увеличава. Желанието ни е само и единствено успех. Разбира се, в спорта винаги има победители и губещи, но нашето съзнание и нашите усилия са вложени в това ние да сме от първите.

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