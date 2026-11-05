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Дейна Уайт за Ислам Махачев: Не очаквам шампионът да се бие три пъти годишно, но два пъти би било чудесно

  • 5 ное 2026 | 10:38
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Дейна Уайт за Ислам Махачев: Не очаквам шампионът да се бие три пъти годишно, но два пъти би било чудесно

Главният изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт изрази желание шампионът Ислам Махачев да бъде малко по-активен в октагона.

По време на събитието UFC 333 от организацията обявиха, че шампионът в полусредна категория няма да защитава пояса си срещу Карлос Пратес на UFC 336 през януари. Вместо това Пратес ще се изправи срещу Майкъл Моралес в сблъсък за временната титла, докато Махачев планира да се завърне в клетката едва след края на свещения месец Рамазан.

При първоначалното обявяване на временния пояс Уайт изглеждаше леко раздразнен от лидера в ранглистата без разлика в категориите. В интервю за „Дъ Мак Лайф“ той разясни ситуацията по-подробно.

„Да, имахме устна договорка,“ заяви шефът на промоцията. „Когато ви съобщих тогава, точно тогава той се оттегли. Мисля, че когато достигнеш неговото ниво и постигнеш толкова много, никой не знае какво точно ти се върти в главата и какво искаш да направиш след това. Но, естествено, аз предпочитам бойците да са активни. Като шампион не очаквам непременно да се биеш три пъти в годината, но два пъти би било чудесно. В противен случай категорията започва да се задръства, а има много момчета, които чакат своя шанс за титлата,“ допълни Уайт.

След тези събития Махачев направи няколко публични изказвания, заявявайки първоначално, че Пратес трябва да се докаже още, а по-късно загатна и за възможно скорошно оттегляне от спорта. Според Уайт обаче водещият фактор зад решенията на дагестанеца е финансов.

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„Всичко се свежда до парите,“ обясни Уайт. „Когато момчетата са млади и гладни за успехи, те искат да влизат в октагона постоянно, за да печелят. Но щом натрупаш достатъчно средства, вече нямаш нужда да се биеш през цялото време. И нека бъдем честни към Ислам — погледнете само какво е постигнал.“

В момента Махачев оглавява класацията за най-добър боец без разлика в категориите и е смятан за един от най-великите представители на своето поколение. Той е 11-ият шампион в две различни дивизии в историята на UFC и едва четвъртият боец, успял успешно да защити титли в две теглови категории. От дебюта си в организацията през 2015 година насам той има актив от 18 победи и само една загуба, включително два успеха през изминалата година — защита на пояса в лека категория на UFC 311 и триумф за титлата в полусредна категория на UFC 322.

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