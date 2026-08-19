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Джони Уокър ще направи своя дебют в тежка категория на UFC 332

  • 19 авг 2026 | 10:47
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Джони Уокър ще направи своя дебют в тежка категория на UFC 332

Бойната карта за UFC 332 започва да се оформя с обявяването на няколко нови двубоя, въпреки че все още не е потвърдена основната битка на вечерта.

От организацията официално анонсираха няколко срещи за събитието, което ще се проведе на 3 октомври в „Делта Сентър“ в Солт Лейк Сити. Сред тях е и предварително обявеният мач в категория „петел“ между двукратния шампион в категория муха Дейвисон Фигередо и Пейтън Талбът.

Няколко интригуващи имена вече са потвърдени за участие на 3 октомври. Бившият претендент в лека тежка категория Джони Уокър (22-10, 1 несъстоял се) ще направи своя дебют в тежка категория срещу Мик Паркин (10-1). Първоначално Уокър трябваше да смени дивизията през август на UFC Белград, но неговият опонент Анте Делия се оттегли по неразкрити причини.

Еднократният претендент за титлата в средна категория Марвин Ветори (19-10-1) ще направи първата си поява за 2026 г. Той ще се опита да прекъсне серия от четири поредни загуби, изправяйки се срещу Исмаил Наурдиев (25-8).

Водещите проспекти в средна категория Атеба Готие (11-1) и Деймиън Пиняс (10-1) също ще влязат в октагона съответно срещу Роман Копилов (15-5) и Андрей Пуляев (10-5).

Други официално потвърдени двубои за UFC 332 включват Иманол Родригес (7-0) срещу Алдън Кория (13-3, 1 несъстоял се) и представителя на Юта Кърт Макгий (22-14) срещу Том Нолан (11-1).

Все още не е определена главната битка за вечерта на UFC 332.

Обновена бойна карта за UFC 332:
Дейвисон Фигередо срещу Пейтън Талбът
Джони Уокър срещу Мик Паркин
Марвин Ветори срещу Исмаил Наурдиев
Атеба Готие срещу Роман Копилов
Деймиън Пиняс срещу Андрей Пуляев
Иманол Родригес срещу Алдън Кория
Кърт Макгий срещу Том Нолан

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