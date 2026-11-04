Жейнов: Това което Карлос направи е феноменално

Мениджърът на Карлос Насар сподели пред Sportal.bg голямата си радост от четвъртата световна титла на българския шампион. Агентът е един от хората, които придружават Карлос в Китай и смята, че успехът в категория до 95 кг във вдигането на тежести е нещо много голямо за българския спорт.

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“Нямаме думи от радост всички тук. Карлос преживя доста неща в последния месец и това което направи днес е просто феноменално. Имаше немалко здравословни проблеми в последно време и въпреки това да покаже тези резултати е извън рамките на нормалната човешка физика. Много хора смятаха, че Карлос не е добре подготвен, но той показа на всички, че това изобщо не е така. Аз бях близо до него в последните месеци и мога да ви кажа, че тренировките, на които се подложи бяха изключителни. В продължение на месец той не излезе от залата и дори рядко се е прибирал до вкъщи”, каза Жейнов.

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“Всички бяхме изненадани, че реши да рискува с опит на 230 килограма при положение, че вече си беше осигурил титлата. Карлос обаче затова е от такава класа, защото искаше да покаже за пореден път кой е и да демонстрира надмощието си в спортен план над останалите. Световните рекорди са едно голямо постижение, което може само да радва цяла България. Карлос и сега има множество предложения да се състезава за други страни, а след днешната демонстрация на класата на подиума сигурно, ще има още повече интерес, но той прави всичко, за да зарадва нашия народ”, обясни още мендижъра.

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