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Световната федерация по борба обяви домакините на трите рейтингови турнира през 2027 г.

  • 5 ное 2026 | 08:25
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Световната федерация по борба обяви домакините на трите рейтингови турнира през 2027 г.

Световната федерация по борба (UWW) обяви домакините на трите рейтингови турнира през 2027-а, които ще бъдат част от квалификациите за Олимпийските игри Лос Анджелис 2028-а.  Сезонът през 2027-а ще бъде открит с турнира в Загреб (Хърватия) през февруари. Хърватската столица бе домакин на състезания от подобен ранг и за предишните Игри в Париж 2024.

Вторият турнир от сериите ще направи дебют в американския град Коралвил в края на месец май.  А Улан Батор ще посрещне третия турнир през юли. Монголската столица се утвърди като постоянна дестинация в календара на сериите. През 2025 и 2026 г. там се провежда „Улан Батор Оупън“.

   Рейтинговите турнири през 2027-а:
1-ви етап: Загреб, Хърватия (1–7 февруари 2027 г.) 
2-ри етап: Коралвил, САЩ (31 май – 6 юни 2027 г.) 
3-ти етап: Улан Батор, Монголия (19–25 юли 2027 г.)

  Победителите от тези турнири ще получат по 20 000 точки за световната ранглиста.

Догодина европейското първенство ще бъде в Будапеща (Унгария) от 5 до 11 април, а световното първенство в Лас Вегас (САЩ) от 11 до 19 септември.   И двете състезания също са част от квалификациите за Игрите, като класирането от шампионат на планетата ще носи най-много точки за световната ранглиста.

UWW направи промени в точковата система с цел по-справедливо оформяне на ранглистата.

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