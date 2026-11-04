Таекуондо шоу събра стотици във Велико Търново

Демонстративният отбор на KUKKIWON събра стотици зрители в спортната зала към Университет Св. св. Кирил и Методий в старата ни столица. Демонстрацията бе организирана съвместно от БФТ, Посолството на Република Корея и Община велико Търново, Таекуондо академия „Търновград” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий. Специални гости бяха посланика на Корея в България Н.Пр. Донг-бе Ким, Членът на Борда на директорите на KUKKIWON Ли Хо Йол, Христо Георгиев, Доц. д-р Боряна Здравкова - заместник-ректор по учебната дейност на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Георги Недев - заместник-кмет на община Велико Търново по „Спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики“, Светослав Стефанов — директор на Университетския спортен комплекс към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Шоуто започна с минута мълчание в памет на Президента на БФТ Слави Бинев. Таекуондистите демонстрираха впечатляващи скокове, светкавични удари, невероятна акробатика, демонстрации на сила, скорост и прецизност, съчетани с безупречна координация и артистичност.

След края на демонстрацията всички желаещи получиха автографи от представителите на KUKKIWON, а после посетиха крепостта Царевец, където се насладиха на шоуто Звук и Светлина. Турнето на Демонстративния отбор продължава утре 5 ноември в Бургас, където на сцената на Държавната Опера от 18:30ч жителите на града ще могат да се насладят на магията на корейското изкуство.

Председателят на ТК Форс Бисер Христов, който е част от организацията в Бургас ще запознае всички присъстващи, които искат да се докоснат до спорта Таекуондо. Входът за демонстрацията е свободен.

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