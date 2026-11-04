Карлос Пратес е бесен на Ислам Махачев: Той се изплаши!

Карлос Пратес вече е разучавал опонента си и е тренирал усилено за мача за титлата в полусредна категория на UFC срещу шампиона Ислам Махачев, насрочен за 30 януари. Неочаквано обаче от организацията са се свързали с него, за да го информират за внезапна промяна в плановете, което силно е разгневило бразилеца.

Сега Пратес ще се изправи срещу непобедения Майкъл Моралес в сблъсък за временната титла. Двубоят ще бъде подглавно събитие на UFC 336, чийто нов основен мач е срещата в категория муха между шампиона Джошуа Ван и Манел Капе. Бразилският претендент не спести критиките си към шампиона в дивизията до 77 килограма за внезапния му отказ.

„Той непрекъснато заявяваше, че иска да бъде активен шампион, говореше това и онова“, сподели Пратес пред Лаерте Виана. „Хънтър Кембъл дори каза, че въпросната дата е резервирана за него. След това той просто излезе и обяви, че не я иска. Просто се изплаши.“

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„Бях изключително ядосан, но какво мога да направя?“, продължи боецът. „Сега съм в позиция, в която първо трябва да преодолея Моралес и да спечеля временния пояс. Ще се съсредоточа върху него, а след това ще се върна и ще разбия Махачев два пъти по-тежко, за да му дам урок и да спре да се държи като страхливец.“

Пратес си спечели възможността да спори за титлата след баланс от 7 победи и 1 загуба в UFC, като всеки един от триумфите му бе постигнат с нокаут. Сега обаче той ще трябва да вземе временния пояс, преди да получи нов шанс да се изправи срещу един от най-доминиращите бойци в лицето на Махачев.

Моралес също се намира във впечатляваща серия от седем поредни победи под банера на UFC и има перфектен професионален баланс от 19 успеха и нито едно поражение в спорта.

„В тази игра съм от 17 години и точно когато настъпи моментът да сбъдна мечтата си и да стана шампион, този тип направи такава глупост“, добави Пратес. „Бях много афектиран. Сега Моралес ще плати цената, а след това ще се разправя и с Махачев заради това негово отвратително поведение.“

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