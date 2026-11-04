Официално: Уайлдър срещу Опетая в Кардиф

Дионтей Уайлдър и Джай Опетая са постигнали споразумение за двубой в тежка категория, който ще се проведе на 11 декември като подглавно събитие на грандиозната боксова вечер.

За последно 40-годишният Уайлдър (45-4-1, 43 с нокаут) се боксира през април в Лондон, където надигра по точки в 12 рунда ветерана Дерек Чисора. Преди този успех американецът премина през труден период, записвайки четири загуби в рамките на шест срещи.

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Непобеденият австралиец Опетая (31-0, 24 с нокаут) се очаква да влезе в насрочения за 12 рунда сблъсък като фаворит. 31-годишният боксьор с обратен гард наложи пълна доминация в полутежка категория, откакто детронира Майрис Бриедис през 2022 г. Въпреки това Уайлдър се очертава като най-титулувания и класен съперник в кариерата му досега.

Официалното потвърждение дойде от Дейна Уайт чрез социалните мрежи:

„Подгряващият двубой вече е официално факт. Двамата имат общо 67 нокаута. Това е мач, който задължително трябва да се гледа.“

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