Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионска лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Официално: Уайлдър срещу Опетая в Кардиф

  • 4 ное 2026 | 20:34
  • 348
  • 0
Официално: Уайлдър срещу Опетая в Кардиф

Дионтей Уайлдър и Джай Опетая са постигнали споразумение за двубой в тежка категория, който ще се проведе на 11 декември като подглавно събитие на грандиозната боксова вечер.

За последно 40-годишният Уайлдър (45-4-1, 43 с нокаут) се боксира през април в Лондон, където надигра по точки в 12 рунда ветерана Дерек Чисора. Преди този успех американецът премина през труден период, записвайки четири загуби в рамките на шест срещи.

Дионтей Уайлдър изпрати Дерек Чисора в пенсия с луда битка
Дионтей Уайлдър изпрати Дерек Чисора в пенсия с луда битка

Непобеденият австралиец Опетая (31-0, 24 с нокаут) се очаква да влезе в насрочения за 12 рунда сблъсък като фаворит. 31-годишният боксьор с обратен гард наложи пълна доминация в полутежка категория, откакто детронира Майрис Бриедис през 2022 г. Въпреки това Уайлдър се очертава като най-титулувания и класен съперник в кариерата му досега.

Официалното потвърждение дойде от Дейна Уайт чрез социалните мрежи:

„Подгряващият двубой вече е официално факт. Двамата имат общо 67 нокаута. Това е мач, който задължително трябва да се гледа.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Netflix подготвя документален филм за Дейна Уайт

Netflix подготвя документален филм за Дейна Уайт

  • 4 ное 2026 | 16:52
  • 637
  • 0
Четири дни до завръщането на Пепелянката на ринга в Плевен

Четири дни до завръщането на Пепелянката на ринга в Плевен

  • 4 ное 2026 | 16:16
  • 662
  • 0
Бенавидес разкритикува Канело: Когато прибираш по 40 милиона долара, си длъжен да се раздаваш във всеки един рунд

Бенавидес разкритикува Канело: Когато прибираш по 40 милиона долара, си длъжен да се раздаваш във всеки един рунд

  • 4 ное 2026 | 15:37
  • 711
  • 0
Карлос Пратес е бесен на Ислам Махачев: Той се изплаши!

Карлос Пратес е бесен на Ислам Махачев: Той се изплаши!

  • 4 ное 2026 | 15:12
  • 691
  • 0
Тим Цзю ще се боксира пред родна публика на 12 декември

Тим Цзю ще се боксира пред родна публика на 12 декември

  • 4 ное 2026 | 13:46
  • 1330
  • 0
Калина Славчева представи страната ни на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026

Калина Славчева представи страната ни на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026

  • 4 ное 2026 | 13:39
  • 899
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

  • 4 ное 2026 | 14:55
  • 100526
  • 330
Гиздол: Графикът на ЦСКА е луд и странен, познавам един играч на ПАО, по-добре да беше играл за нас

Гиздол: Графикът на ЦСКА е луд и странен, познавам един играч на ПАО, по-добре да беше играл за нас

  • 4 ное 2026 | 19:27
  • 12404
  • 20
Жейнов: Това което Карлос направи е феноменално

Жейнов: Това което Карлос направи е феноменално

  • 4 ное 2026 | 21:04
  • 1299
  • 0
Хулио Веласкес: Няма да променим идентичността си дори и срещу Реал Мадрид

Хулио Веласкес: Няма да променим идентичността си дори и срещу Реал Мадрид

  • 4 ное 2026 | 17:17
  • 14208
  • 42
АЕК 2:2 Реал Мадрид, Мбапе изравни веднага

АЕК 2:2 Реал Мадрид, Мбапе изравни веднага

  • 4 ное 2026 | 19:45
  • 8767
  • 71
Фенербахче 3:2 Ливърпул, Муричи вдигна стадиона на крака

Фенербахче 3:2 Ливърпул, Муричи вдигна стадиона на крака

  • 4 ное 2026 | 21:22
  • 5244
  • 5