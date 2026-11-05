Ягелония направи анализ на футболистите на Левски, клубът отличи няколко имена

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Марко Груич е футболистът на Левски, който заслужава специално внимание преди двубоя с Ягелония. Това става ясно от публикация в официалния сайт на полския клуб, посветена изцяло на сръбския полузащитник. В Бялисток очевидно са проучили подробно качествата на 30-годишния халф, като открояват не само богатата му визитка, но и конкретните му силни страни на терена.

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Материалът е озаглавен "Звездата на съперника: Марко Груич", а в него поляците определят Левски като интересен отбор, изграден преимуществено от чуждестранни футболисти.

"Левски е настоящият лидер в българското първенство и като цяло е много интересен отбор по отношение на състава си", пише клубният сайт на Ягелония.

Оттам подчертават, че съществена роля при "сините" имат играчи от Бразилия, Португалия и Испания, но именно Груич е избран за специалното представяне преди срещата в София.

"Един от най-интересните сред тях е Марко Груич - сръбски централен полузащитник с много интересна и богата футболна визитка", отбелязват поляците.

Според Ягелония Груич е своеобразен щит пред защитата на Левски. Той умее да прекъсва противниковите нападения още в зародиш, да печели единоборства и да осигурява необходимата сигурност, когато съотборниците му се включват в атака.

Полският клуб обръща внимание и на участието на сърбина в изграждането на нападенията. Груич често получава топката от централните защитници и организира прехода към предни позиции чрез подавания. Посочва се, че дрибълът не е сред основните му качества и понякога води до загуба на топката.

Полският клуб представи и цялостната картина на Левски:

В отделна публикация, озаглавена "Профил на съперника: Левски", Ягелония обръща внимание на историята, успехите, селекцията и настоящото представяне на българския шампион.

Поляците припомнят, че "сините" прекъснаха доминацията на Лудогорец, като триумфираха с титлата през сезон 2025/26. Специално място е отделено и на европейските постижения на клуба - четвъртфинала за Купата на УЕФА през 2006 година и историческото класиране за групите на Шампионската лига през следващия сезон.

Ягелония отбелязва, че Левски е лидер в настоящото първенство, без загуба след първите 12 мача, а същевременно вече има четири точки от първите си три срещи в основната фаза на Лига Европа.

В представянето са откроени и двама от най-продуктивните футболисти на Хулио Веласкес. Според статистиката, използвана от полския клуб, Рейналдо е водещият голмайстор на "сините" с девет попадения във всички турнири, докато Сержиньо е лидер по асистенции с осем голови подавания. Португалецът е посочен и като футболиста с най-много игрови минути - 1962.

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