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Бала: Колективът е преди всичко, преговорите за нов договор продължават

  • 4 ное 2026 | 17:21
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Слушай на живо: Левски - Ягелония

Атакуващият футболист на Левски Евертон Бала сподели очакванията си преди двубоя с Ягелония от основната фаза на Лига Европа. Бразилецът подчерта, че поставя успехите на отбора пред индивидуалните си постижения, и разкри, че разговорите за нов договор със „сините“ продължават.

„Головете винаги са важни за увереността, но футболът е отборен спорт. Като голмайстор на шампионата през миналия сезон, разбира се, е важно да продължавам да бележа. За мен обаче е по-важно да помагам на отбора по какъвто и да е начин. Аз съм атакуващ футболист и ние живеем за головете, но преди индивидуалното идва колективът. Това винаги е най-важното за мен“, заяви Бала.

Бразилецът коментира и преговорите за удължаване на контракта си, като се пошегува с начина, по който клубът представя новите договори на неговите съотборници.

„Преговорите за нов договор продължават. Това, което мога да кажа, е, че съм много щастлив. Надявам се да остана тук и също да бъда добър актьор“, сподели с усмивка футболистът.

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Бала отчете и приноса на старши треньора за развитието си и заяви готовност да изпълнява различни роли в нападение.

„Много се радвам на собственото си развитие и голяма част от него се дължи на треньора, който ме използва на различни позиции в атака. Готов съм да играя на всяка позиция в нападение“, допълни той.

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