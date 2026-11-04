Треньорът на Ягелония: Левски има атакуващ стил

Треньорът на полския Ягелония Адриан Сиемиениец говори пред българските медии преди сблъсъка с Левски. Специалистът каза, че е запознат със стила на "сините", но неговият тим ще се опита да противопостави на съперника от България.

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"Нагласата ни е да използваме опита, които имаме. Искаме да вземем контрол и да търсим победата. Левски има атакуващ стил, но не се чувства добре близо до вратата си без топка. Имат ясна идентичност и ние трябва да направим всичко нещо да се противопоставим.

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