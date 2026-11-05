Мареска: Холанд винаги дебне за своите шансове

Енцо Мареска похвали Ерлинг Холанд за концентрацията му при победата с 3:2 при гостуването на РБ Лайпциг в четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Футболистът вкара гол след типично хищническо отиграване на задната греда, дошло след отлична индивидуална работа на Елиът Андерсън. Мениджърът подчерта, че за голмайстора е от ключово значение да бъде напълно фокусиран върху случващото се на терена, независимо колко малко е участвал в играта преди да реализира. След срещата пък самият Холанд отбеляза, че тимът има още много компоненти за подобряване, а Мареска напълно сподели това мнение.

Холанд зарадва Манчестър Сити срещу познат противник

„Още вчера казах, че е изключително важно Ерлинг да бъде изцяло в мача. Знаем, че той може да ни помогне и да отбележи във всеки един момент. Тази вечер се разписаха и други играчи, като същевременно създадохме много положения, които за съжаление пропуснахме. Много се радвам, че той вкара. Радвам се за него. Винаги е страхотно усещане да победиш и да изведеш отбора като капитан.

Дали можем да се представяме по-добре? Категорично да, без никакво съмнение. Точно затова съм толкова уверен и щастлив, защото виждам огромен потенциал за развитие.

Match-winner. https://t.co/glwKRncRJq — Manchester City (@ManCity) November 4, 2026

За мен това е съвсем естествено, тъй като започнахме съвместната си работа едва преди четири месеца. Нещата не се случват автоматично.

Нужно е време, за да се сработим. Убеден съм, че можем да изчистим доста детайли – най-вече защото и двата гола на Лайпциг бяха наистина наивни и можеха да бъдат избегнати. Още от първия ден създаваме изобилие от възможности във всеки мач, но трябва да спрем да допускаме подобни леки попадения.

Трябва да разберем грешките си, да ги анализираме и прегледаме. Изкарах един сезон тук преди три години, но все пак тепърва се адаптирам наново. Трябва да опозная футболистите, а те – мен. Заедно сме само от четири месеца и точно затова вярвам, че след толкова кратък период можем единствено да израстваме. Изключително доволен съм от трите точки, защото гостуванията в Германия в Шампионската лига винаги са много трудни“, каза Мареска.

Three hard-fought #UCL points! 💪 ⚪️ 2-3 🐝 https://t.co/zSUD2USV0y — Manchester City (@ManCity) November 4, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google