Бешикташ удари шампиона на Израел в скандален сблъсък с брутални сцени

Бешикташ надигра Апоел (Беер Шева) с 2:1 в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят се игра в Батуми (Грузия) от мерки за сигурност, след като турският клуб не искаше да домакинства в Истанбул на израелски съперник. Промяната обаче не спести грозни сцени, защото такива се разиграха.

🚨🚨 The Beşiktaş vs Hapoel Beer Sheva match has been INTERRUPTED! The game is being played in Georgia. 🚫✋ https://t.co/zeua6FzOWc — EuroFoot (@eurofootcom) November 26, 2026

През първото полувреме срещата беше спряна, след като грузинските полицаи влязоха в стълкновение с фенове на Бешикташ. Всичко започна от издигнат от привържениците палестински флаг. Местните органи на реда се опитаха да го приберат, но всичко това само разпали страстите и трибуните се превърнаха в бойна арена.

🇵🇸 Georgian police aggressively intervened after a Beşiktaş supporter unfurled a Palestinian flag ahead of tonight's Europa League clash against Israeli side Hapoel Be'er Sheva. The fixture is being played on neutral ground in Georgia due to security concerns surrounding the Israeli club travelling to Turkey. https://t.co/ly877eFLqm — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 26, 2026

⚡️NOW: Absolute chaos at the Beşiktaş vs. Hapoel Be'er Sheva football match after Georgian police clashed with Turkish fans for displaying the Palestinian flag https://t.co/J7dSEgi8lo — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 26, 2026

Иначе “орлите” доминираха и стигнаха до заслужена победа, като даже и пропуснаха дузпа при 0:0 чрез Оркун Кокчю. Това се случи в добавеното време на първото полувреме.

Резервата Жуниор Олайтан беше точен за 1:0 в 75-ата минута, а в 90-ата Кокчю заби втория гол. В останалото малко време шампионът на Израел стигна само едно попадение, дело на Джавон Ийст.

Българският национал Йоан Стоянов не игра за Апоел, защото не е регистриран в турнира.

След този резултат Бешикташ вече има три победи, докато положението на Апоел е тежко и само с една точка тимът е предпоследен.

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