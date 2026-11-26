Бешикташ надигра Апоел (Беер Шева) с 2:1 в мач от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят се игра в Батуми (Грузия) от мерки за сигурност, след като турският клуб не искаше да домакинства в Истанбул на израелски съперник. Промяната обаче не спести грозни сцени, защото такива се разиграха.
През първото полувреме срещата беше спряна, след като грузинските полицаи влязоха в стълкновение с фенове на Бешикташ. Всичко започна от издигнат от привържениците палестински флаг. Местните органи на реда се опитаха да го приберат, но всичко това само разпали страстите и трибуните се превърнаха в бойна арена.
Иначе “орлите” доминираха и стигнаха до заслужена победа, като даже и пропуснаха дузпа при 0:0 чрез Оркун Кокчю. Това се случи в добавеното време на първото полувреме.
Резервата Жуниор Олайтан беше точен за 1:0 в 75-ата минута, а в 90-ата Кокчю заби втория гол. В останалото малко време шампионът на Израел стигна само едно попадение, дело на Джавон Ийст.
Българският национал Йоан Стоянов не игра за Апоел, защото не е регистриран в турнира.
След този резултат Бешикташ вече има три победи, докато положението на Апоел е тежко и само с една точка тимът е предпоследен.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google