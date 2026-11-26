Борнемут обърна Селта с 10 човека и удължи победната си серия

Борнемут продължава без грешка в Лига Европа и вече е едноличен лидер в класирането. "Черешките" спечелиха с 2:1 гостуването си на Селта, въпреки че останаха с човек по-малко още в 22-ата минута. Те обаче стигнаха до успеха и записаха десета поредна победа във всички турнири, което е клубен рекорд.

Марко Розе бе направил доста ротации в състава и тимът му започна трудно мача. Домакините имаха предимство в началото, а попадение на Пабло Дуран бе отменено поради засада. Опит на Яго Аспас със задна ножица пък спасен. Легендата на домакините обаче откри резултата в 19-ата минута. Три минути по-късно ситуацията на гостите стана още по-сложна, тъй като Бафоде Диаките получи червен картон за грубо нарушение.

FIVE WINS FROM FIVE EUROPA LEAGUE GAMES ✅✅✅✅✅ https://t.co/LlTpBRnD3F — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 26, 2026

Въпреки че остана с човек по-малко, Борнемут можеше да изравни още преди почивката, когато Алваро Родригес засече центриране на Клуйверт. Уругвайският нападател се реваншира в началото на второто полувреме. Родригес се възползва от центриране на Адли и се разписа след удар с глава. В този период гостите държаха инициативата въпреки намаления си състав. Към средата на втората част Селта вдигна темпото в търсене на победен гол. Резултатът обаче бе различен. Борнемут се възползва от повечето пространства и при една бърза атака резервата Тавърниър намери друг играч, появил се от пейката - Раян, който изведе "черешките" напред.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago