Брайтън нямаше проблеми с Университатя

Брайтън постигна убедителна победа с 4:0 в домакинството си на Университатя (Крайова) в среща от четвъртия кръг на Лигата на конференциите. "Чайките" имат десет точки след първите си четири мача в основната фаза на турнира.

Домакините контролираха срещата от самото начало и поведоха още в третата минута, когато Ибрахим Осман откри резултата след подаване на Джак Хиншълууд. Въпреки че Фабиан Хюрцелер бе направил доста промени в състава си, Брайтън нямаше никакви проблеми срещу румънците и играта се водеше около наказателното поле на гостите. Вторият гол падна в 33-ата минута. Тогава Максим де Кайпер се разписа.

THREE MORE POINTS IN EUROPE! 😁 https://t.co/UMVWGxsOKh — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) November 26, 2026

Проблемите на Университатя се увеличиха малко преди почивката, когато след разглеждане с ВАР бе показан червен картон на Владимир Скречу. Хюрцелер направи тройна смяна на почивката, но неговият тим продължи да доминира. Удари на Хиншълууд и Грос бяха спасени от вратаря на румънците Попеску, но след час игра той трябваше да вади на два пъти топката от мрежата си в рамките на две минути. Първо Костулас се разписа със силен удар в близкия ъгъл на стража, а след това Осман отбеляза втория си гол в мача след самостоятелен пробив.

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Снимки: Imago