Монако с 4 от 4 в Лигата на конференциите след драматичен успех в Шотландия

Монако продължава без грешка в Лигата на конференциите, след като изтръгна драматична победа с 3:2 при гостуването си на Хартс в среща от четвъртия кръг на основната фаза на турнира. Срещата предложи много емоции, като шотландците поведоха чрез Жорди Алтена (15′), но монегаските стигнаха до пълен обрат с попадения на Фоларин Балогун (25′ – дузпа) и Едан Диоп (41′). Сабах Керьота (44′) отново възстанови равенството малко преди почивката, а развръзката настъпи в четвъртата минута на добавеното време (90+4′), когато Балогун отбеляза втория си гол в мача и донесе четвъртата поредна победа на Монако в надпреварата.

Домакините поведоха в 15-ата минута, когато Лукаш Храдецки спаси изстрел на Керьота от пряк свободен удар. При последвалото разиграване топката стигна до Алтена, който с мощен шут я прати в горния десен ъгъл на вратата.

Монако обаче бързо се върна в мача. В 23-тата минута Матис Аблин напредна с топката и бе повален от Джейми Маккарт в наказателното поле. Балогун реализира отсъдената дузпа и възстанови равенството в 25-ата минута.

В 41-вата минута монегаските осъществиха пълен обрат след бърза комбинация. Балогун получи топката в наказателното поле и подаде към Диоп, който успя да я промуши в мрежата за 1:2.

Само три минути по-късно Керьота възстанови паритета със страхотен изстрел от дистанция, изпращайки топката в далечния ляв ъгъл на вратата.

Развръзката настъпи в четвъртата минута на добавеното време, когато Мамаду Кулибали изведе Балогун с пас в коридор. Американският нападател се измъкна в наказателното поле и отбеляза победното попадение за гостите.

Монако продължава с пълен актив от 12 точки след четири поредни победи и оглавява временното класиране в надпреварата. Хартс заема 33-тата позиция със само една спечелена точка.

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Снимки: Gettyimages