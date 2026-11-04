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Колтън Херта с нов опит да получи суперлиценз

  • 4 ное 2026 | 15:30
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Колтън Херта ще направи нов опит да събере нужните му 40 точки, за да получи пълен суперлиценз, който да му позволи да се състезава във Формула 1.

В момента американецът разполага с 39 пункта, а той може да завоюва лиспващата му точка още този петък. Тогава Херта ще се включи в първата свободна тренировка преди Гран При на Сао Пауло, заменяйки Серхио Перес в състава на Кадилак.

Ако американецът завърти поне 100 километра на „Интерлагос“, без да получава наказателна точка, той ще получи въпросната суперлиценз точка. По този начин той ще събере нужните 40 и вече ще може да се състезава във Формула 1.

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Не е тайна, че амбицията на Кадилак е да има американски пилот на титулярна позиция в своя състав. А това може да се случи още догодина, тъй като в последните седмици усилено се заговори, че Херта ще замени Валтери Ботас, въпреки че финалндецът има контракт с най-новия отбор във Формула 1 и за сезон 2027.

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Снимки: Gettyimages

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