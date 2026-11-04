Колтън Херта с нов опит да получи суперлиценз

Колтън Херта ще направи нов опит да събере нужните му 40 точки, за да получи пълен суперлиценз, който да му позволи да се състезава във Формула 1.
В момента американецът разполага с 39 пункта, а той може да завоюва лиспващата му точка още този петък. Тогава Херта ще се включи в първата свободна тренировка преди Гран При на Сао Пауло, заменяйки Серхио Перес в състава на Кадилак.
Ако американецът завърти поне 100 километра на „Интерлагос“, без да получава наказателна точка, той ще получи въпросната суперлиценз точка. По този начин той ще събере нужните 40 и вече ще може да се състезава във Формула 1.
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Не е тайна, че амбицията на Кадилак е да има американски пилот на титулярна позиция в своя състав. А това може да се случи още догодина, тъй като в последните седмици усилено се заговори, че Херта ще замени Валтери Ботас, въпреки че финалндецът има контракт с най-новия отбор във Формула 1 и за сезон 2027.
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Снимки: Gettyimages