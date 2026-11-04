Азаренка към Монфис: Няма друг като теб, обичам те!

След като френският тенисист Гаел Монфис обяви края на състезателната си кариера, бившата номер едно в света Виктория Азаренка публикува изключително емоционално обръщение в социалните мрежи. Беларускинята отдаде заслуженото не само на впечатляващите постижения и атрактивната игра на своя дългогодишен приятел, но и на неговата изключителна доброта и заразителна позитивна енергия извън корта.

Първи впечатления и среща на „Уимбълдън“

Приятелството между двамата датира още от юношеските им години, когато Азаренка е едва на 14-годишна възраст. Тя си припомни първата им среща в кафенето на турнира „Уимбълдън“ преди един от финалите при подрастващите, където французинът репетирал с часове начини за празнуване на предстоящите си победи.

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„Гледах те и си мислех: Боже мой, това момче е напълно лудо. Но това, което ме впечатли още тогава, бе пълната липса на арогантност. В теб имаше само чиста радост, увереност и онази невероятна енергия, която носиш навсякъде със себе си“, сподели беларуската тенисистка.

Силата на добротата и човешкият жест в Лос Анджелис

Азаренка разказа и емблематична случка от престоя им в Лос Анджелис, която според нея най-точно описва същността на Монфис. Докато двамата тренирали на обществен корт, по-възрастен мъж на съседната площадка се раздразнил от силния им смях и шумната игра.

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Вместо да влезе в спор, французинът отишъл при мъжа, попитал го дали всичко е наред, събрал разпилените му топки и започнал да разиграва с него. Само за няколко минути недоволството отстъпило място на усмивките.

„Ти не се опитваше да доказваш нищо, нито да го впечатлиш. Той дори не знаеше кой си. Ти просто избра добротата“, подчерта Азаренка, отбелязвайки уникалния му дар да преобразява атмосферата около себе си.

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Бившата лидерка в световната ранглиста разкри също, че още преди години записала прощално видео за отказването на Монфис, което така и не видяло бял свят, тъй като тогава той решил да продължи да се състезава. Сега, когато раздялата с професионалния спорт е факт, тя обобщи любовта на публиката към него:

„Хората те обичат не само заради невероятните удари, изключителния атлетизъм и незабравимите мачове, а защото ги караше да чувстват истински емоции. Ти имаш едно от най-големите и добри сърца, които познавам.“

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В заключение Азаренка изрази своята гордост от човека, играча и бащата, в който се е превърнал Монфис, добавяйки: „Светът те обича, Гаел, както и аз. Поздравления за тази изключителна кариера. Няма друг като теб и никога няма да има.“

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