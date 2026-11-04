Гаел Монфис: Две десетилетия магия и неподправен спектакъл на корта

В продължение на две десетилетия Гаел Монфис бе сред най-впечатляващите фигури в мъжкия тенис елит. Френският любимец на публиката, спечелил 13 титли в кариерата си в АТР Тура и достигнал до шестото място в световната ранглиста, остави незабравима следа в историята на играта.

Когато почитателите на тениса чуят името на Монфис, в съзнанието им рядко изниква конкретен мач, турнир или дори спечелен трофей. Първата асоциация винаги е момент на чисто вдъхновение: акробатичен удар във въздуха, виртуозно отиграване зад гърба или невъзможна защита, каквато само французинът може да сътвори. Наричан с обич Ла Монф, той редовно тестваше лимитите на човешкото тяло и геометрията на корта, превръщайки всеки свой двубой в истинско шоу. Зад зрелището обаче винаги стоеше изключителна спортна класа.

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В своята забележителна кариера 40-годишният състезател записа 588 победи в тура. През 2016 година той достигна върховата си позиция под номер 6 в света и участва във Финалите на АТР в Лондон. Монфис има в актива си два полуфинала в турнирите от Големия шлем – на Ролан Гарос и US Open, като общо десет пъти е достигал до четвъртфиналната фаза на най-престижните надпревари. Към това се прибавят и финали от сериите Мастърс 1000 в Париж (два пъти) и Монте Карло.

След като триумфира в Окланд през 2025 година на 38-годишна възраст, той стана най-възрастният шампион в тура след легендарния Кен Розуол през 1977 година. Първият му трофей датира отпреди две десетилетия, когато печели в Сопот през 2005 година. Въпреки всички успехи най-яркото му качество остана безрезервната любов към спорта.

„Когато обичаш нещо толкова силно, никога не изглежда подходящ момент да се сбогуваш. Но да се оттегля на 40 години е правилното решение за мен“, сподели Монфис през октомври 2025 година, когато обяви, че сезон 2026 ще бъде последен в професионалния му път.

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Французинът се заяви още при юношите, когато през 2004 година триумфира в първите три турнира от Големия шлем и завърши сезона като номер едно в света при подрастващите. Още през същата година преминава при професионалистите, записвайки четвъртфинал в Мец при дебюта си в АТР Тура.

Второто му участие в елита е на Мастърс-а в зала "Берси" в Париж. Пред родна публика младият талант надиграва Томас Енквист, след което се изправя срещу тогавашния номер 3 в света Лейтън Хюит в завладяваща вечерна сесия. Връщайки се назад към най-неповторимите мигове в кариерата си, Монфис откроява именно този сблъсък с австралиеца.

„Беше невероятно изживяване, въпреки че загубих срещата. Всичко за мен беше съвсем ново и нямах представа какво да очаквам. Публиката беше толкова въвлечена в мача, а аз играех пред толкова много хора. Беше наистина уникално“, признава той.

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Роденият в Париж тенисист по-късно стига до два поредни финала на домашния Мастърс през 2009 и 2010 година. На Ролан Гарос той постига впечатляващите 40 победи в 19 участия. Връхната му точка на червените кортове е полуфиналът през 2008 година, когато като непоставен става първият французин в тази фаза на домашния шлем след Себастиан Грожан през 2001 година. Със своите 40 успеха в турнира той изравнява рекорда на Яник Ноа за най-много победи на Ролан Гарос сред френските тенисисти в Оупън ерата.

„И двата турнира са в Париж и значат изключително много за мен. Това са местата, където цялото ми семейство може да ме гледа на живо, а това е безценно“, категоричен е французинът.

Като част от знаменитата френска четворка от своето поколение – заедно с Ришар Гаске, Жо-Вилфрид Цонга и Жил Симон – Монфис остана последният активен състезател. Тяхното наследство проправи пътя на новото поколение, предвождано от 22-годишния Артюр Фис, който е водещата фигура сред 11-те представители на Франция в топ 100 на световната ранглиста .

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А как би искал самият Гаел Монфис да бъде запомнен от милионите си почитатели по света?

„Както искат. Аз съм си просто аз, Гаел Монфис. Мисля, че не се промених през всички тези години и се наслаждавах на играта по същия начин, когато станах част от тура", заяви Монфис.

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