Париж изпрати на крака Гаел Монфис

Гаел Монфис бе почетен със специална церемония по време на Мастърс турнира в Париж. 40-годишният френски тенисист планираше да сложи край на забележителната си кариера на родна земя с последно участие в надпреварата, но вместо това се оттегли от спорта без прощална поява на корта. Изпращането му беше запомнящо се въпреки това, а към него се присъединиха други любимци на френската публиката - Жо-Вилфрид Цонга, Жил Симон, Ришар Гаске и Беноа Пер.

„Няма да крия, че това е изключително труден момент да се сбогуваш, обърна се Монфис към трибуните на френски език. - Най-прекрасният дар, който този свят ми даде, сте именно вие – невероятната публика. Изобщо не е лесно, но искам от сърце да благодаря на всички, , независимо дали са тук или у дома, защото заради вас успях да осъществя мечтата си".

„Вече двадесет и две години съм професионален тенисист. Двадесет и две години от една изключителна история, за каквато дори не съм смеел да мечтая. Благодаря на всеки – както на присъстващите тук, така и на тези пред екраните у дома, защото благодарение на вас успях да сбъдна своята мечта“, допълни той.

Спечелил обичта на феновете с атрактивния си, експлозивен стил и забележителна физическа подготовка, Монфис достигна до върховото в кариерата си шесто място в ранглистата на АТР през 2016 година и завоюва общо 13 титли. 40-годишният тенисист е играл в още 22 финала в тура, включително два на домашния „Мастърс 1000“ в Париж. Той е и френският тенисист с най-много победи в тази категория турнири – общо 146 успеха.

По време на сбогуването си с френската публика Монфис отправи специално послание към дъщеря си Скай , като си припомни техен разговор, в който тя изразила желание един ден да стане тенис шампионка.

An emotional Gael Monfils: 'My 4-year-old daughter Skai told me she wants to be a tennis champion… Skai, I dedicate this farewell to you, November 3, 2026 in Paris, eight years to the day I got with your mother [Elina Svitolina], and I hope one day you're a tennis champion too' https://t.co/QdvkSzMUNS — Bastien Fachan (@BastienFachan) November 3, 2026

„Скай, твоят баща беше тенисист. Той обичаше тениса. Израсна в Париж, където зад него винаги стоеше великолепна публика. Надявам се от цялото си сърце да станеш велик шампион във всичко, което правиш, и някой ден самата ти да играеш тук, в Париж“, завърши французинът.

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