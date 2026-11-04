Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Каспер Рууд спря Рафаел Жодар в Париж и зарадва Флавио Коболи

  • 4 ное 2026 | 05:22
  • 170
  • 0
Каспер Рууд спря Рафаел Жодар в Париж и зарадва Флавио Коболи

Каспер Рууд демонстрира пълен контрол върху мача и отстрани Рафаел Жодар във втория кръг на турнира "Мастърс" в Париж след победа с 6:3, 6:4. Норвежецът игра изключително стабилно на собствен сервис и не позволи на съперника си да стигне до обрат.

Загубата на Жодар имаше директно отражение върху борбата за Nitto ATP Finals. С това отпадане италианецът Флавио Коболи официално си осигури място на финалния турнир в Торино, без дори да стъпва на корта в Париж. Престижната надпревара на осемте най-добри през сезона ще се проведе от 15 до 22 ноември.

След отпадането си Жодар остава на деветото място в ранглистата "Пътят към Торино" с актив от 3234 точки. Тъй като вторият в света Яник Синер няма да участва, деветата позиция дава право на участие. В турнира обаче остават свободни още три места, за които битката е изключително оспорвана. Основната група преследвачи включва Алекс де Минор, Новак Джокович, Тейлър Фриц и Томи Пол, които продължават борбата си за скъпоценните точки във френската столица.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Шиникова е 1/4-финалистка на силен турнир в Ангола

Шиникова е 1/4-финалистка на силен турнир в Ангола

  • 3 ное 2026 | 20:55
  • 967
  • 0
Джокович с трудна победа на старта в Париж

Джокович с трудна победа на старта в Париж

  • 3 ное 2026 | 19:58
  • 1308
  • 0
Надал с удоволствие би направил демо мач с Федерер

Надал с удоволствие би направил демо мач с Федерер

  • 3 ное 2026 | 17:31
  • 977
  • 0
Французин не можа да стане рекордьор в Париж

Французин не можа да стане рекордьор в Париж

  • 3 ное 2026 | 16:54
  • 618
  • 0
Може ли Фереро да превърне Шелтън в шампион от Големия шлем

Може ли Фереро да превърне Шелтън в шампион от Големия шлем

  • 3 ное 2026 | 15:57
  • 885
  • 0
Адриан Андреев преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Италия

Адриан Андреев преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Италия

  • 3 ное 2026 | 15:22
  • 550
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига продължава с нови девет вълнуващи срещи

Шампионската лига продължава с нови девет вълнуващи срещи

  • 4 ное 2026 | 05:36
  • 721
  • 0
Магическо второ полувреме на Ман Юнайтед донесе пълен обрат над Рома

Магическо второ полувреме на Ман Юнайтед донесе пълен обрат над Рома

  • 3 ное 2026 | 23:59
  • 21422
  • 69
Барселона нанесе първа загуба на Астън Вила в ШЛ и най-сетне постигна нещо, което чакаше отдавна

Барселона нанесе първа загуба на Астън Вила в ШЛ и най-сетне постигна нещо, което чакаше отдавна

  • 3 ное 2026 | 23:57
  • 16461
  • 92
С два гола след почивката Байерн подчини Атлетико на "Метрополитано" и се върна на победния път

С два гола след почивката Байерн подчини Атлетико на "Метрополитано" и се върна на победния път

  • 4 ное 2026 | 00:05
  • 13495
  • 68
Атомен ПСЖ изпепели Виляреал и остави нова историческа следа в Шампионската лига

Атомен ПСЖ изпепели Виляреал и остави нова историческа следа в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 23:53
  • 13420
  • 34
Интер изля гнева си върху Фейенорд

Интер изля гнева си върху Фейенорд

  • 4 ное 2026 | 00:00
  • 8400
  • 0