Каспер Рууд спря Рафаел Жодар в Париж и зарадва Флавио Коболи

Каспер Рууд демонстрира пълен контрол върху мача и отстрани Рафаел Жодар във втория кръг на турнира "Мастърс" в Париж след победа с 6:3, 6:4. Норвежецът игра изключително стабилно на собствен сервис и не позволи на съперника си да стигне до обрат.

Загубата на Жодар имаше директно отражение върху борбата за Nitto ATP Finals. С това отпадане италианецът Флавио Коболи официално си осигури място на финалния турнир в Торино, без дори да стъпва на корта в Париж. Престижната надпревара на осемте най-добри през сезона ще се проведе от 15 до 22 ноември.

След отпадането си Жодар остава на деветото място в ранглистата "Пътят към Торино" с актив от 3234 точки. Тъй като вторият в света Яник Синер няма да участва, деветата позиция дава право на участие. В турнира обаче остават свободни още три места, за които битката е изключително оспорвана. Основната група преследвачи включва Алекс де Минор, Новак Джокович, Тейлър Фриц и Томи Пол, които продължават борбата си за скъпоценните точки във френската столица.

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Снимки: Gettyimages