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Янаки Милев и Игнасио Париска се класираха за полуфиналите на двойки във Валенсия

  • 4 ное 2026 | 04:59
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Янаки Милев и Игнасио Париска се класираха за полуфиналите на двойки във Валенсия

Българският тенисист Янаки Милев и неговият партньор Игнасио Париска се класираха за полуфиналите на турнира на двойки във Валенсия. Тандемът демонстрира отлична синхронизация и характер, за да надделее над австралиеца Анди Алън и поляка Адам Качмарек с 6:4, 6:4.

Двубоят започна трудно за Милев и Париска, които изостанаха с 2:4 в първия сет. Българо-венецуелската двойка обаче реагира бързо, влезе в отлична серия и спечели четири поредни гейма, за да затвори частта с 6:4. Във втория сет Милев и Париска поддържаха високо ниво на сервис и успешно реализираха ключовите си възможности, за да подпечатат крайния си успех отново с 6:4.

На полуфиналите Милев и Париска ще се изправят срещу представителите на домакините от Испания в спора за място на финала. Успешното представяне на двойки идва, след като по-рано в надпреварата на сингъл Милев отпадна в оспорван мач срещу испанеца Изан Алмасан Валиенте след 5:7, 4:6.

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