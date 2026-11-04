Ясни са съперничките на Рибакина и Сабаленка за Финалите на WТА

Жребият за Финалите на Женската тенис асоциация (WTA) през 2026 година вече е факт. Оосемте най-добри тенисистки на сингъл и осемте водещи двойки за сезона бяха разпределени в груповата фаза на турнира в Индиън Уелс.

Водачката в световната ранглиста Елена Рибакина и втората в класирането Арина Сабаленка оглавиха двете индивидуални групи. При дуетите водачки в схемата са поставените под номер 1 Габриела Дабровски и Луиза Стефани, както и вторият тандем в подреждането – Тейлър Таунсенд и Катерина Синякова.

След оспорвана надпревара през целия сезон, тенис елитът се събира в калифорнийската пустиня, където ще бъде определена носителката на най-ценния трофей на WТА за годината. Заключителният турнир ще се проведе от 8 до 15 ноември в "Индиън Уелс Тенис Гардън". Регламентът предвижда срещи по системата "всеки срещу всеки" в групите, като първите две състезателки и двойки от всеки поток ще си осигурят място на полуфиналите.

В група 1 миналогодишната шампионка и настояща водачка в световната ранглиста Елена Рибакина от Казахстан ще се изправи срещу Линда Носкова от Чехия, както и американките Коко Гоф и Джесика Пегула.

"Чувствам се много развълнувана, каза Рибакина, която спечели US Open. - Определено всяка година е различно. Сега играем на открито. Има много силни съпернички, всички са велики шампионки.“

Съпернички на Арина Сабаленка в група 2 ще бъдат рускинята Мира Андреева, украинката Елина Свитолина и представителката на Чехия Каролина Мухова.

Двете най-добри състезателки от всяка група ще се класират за полуфиналите.

Това е първият път от 2023 година насам с проведен турнир в Канкун (Мексико) когато финалите ще се играят на открито.

Рибакина ще открие мачовете в неделя срещу Носкова, след което Гоф ще се изправи срещу Пегула. Историческото съперничество между двете американки е с равен резултат 6-6, като Гоф спечели последната им среща в Синсинати през август.

В другата група Сабаленка ще открие програмата в понеделник срещу Мухова, след което Андреева ще се изправи срещу Свитолина.

Турнирът се провежда на кортовете, които са домакини на BNP Paribas Open, където всеки март се събира елитът на мъжкия и женския тур. Той беше преместен в пустинята на Южна Калифорния от Саудитска Арабия поради опасения за безопасността и регионалната сигурност във връзка с войната с Иран.

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