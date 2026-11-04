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Бен Шелтън стана първият осминафиналист в Париж след победа над Камерън Нори

  • 4 ное 2026 | 05:11
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Бен Шелтън стана първият осминафиналист в Париж след победа над Камерън Нори

Американският тенисист Бен Шелтън си осигури място в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Париж, превръщайки се в първия играч, класирал се за осминафиналите в тазгодишното издание. Поставеният под номер 3 в основната схема надделя над британеца Камерън Нори с 6:3, 6:4.

Шелтън демонстрира стабилна игра на сервис и не позволи на съперника си да поеме контрола върху двубоя. С този успех световният номер 4 изравни баланса си срещу Нори в преките им срещи на 1:1 победи, след като в единствения им предишен мач през 2022 година в Синсинати британският тенисист бе спечелил категорично.

Нори влезе във втория кръг след физически изтощаващ трисетов сблъсък срещу италианеца Матео Арналди в откриващия ден, спечелен с 6:4, 1:6, 6:3 за час и 40 минути. Въпреки положителните си прояви на сервис в първия си мач, левичарят от Великобритания не успя да се противопостави на моща на Шелтън.

В битка за място на четвъртфиналите американецът ще се изправи срещу победителя от двубоя между италианския квалификант Матия Белучи и представителя на домакините Артур Риндеркнех.

Участието на Шелтън във френската столица идва на фона на важна новина около неговия екип. 24-годишният тенисист официално обяви, че бившият номер 1 в света и дългогодишен треньор на Карлос Алкарас, Хуан Карлос Фереро, ще се присъедини към неговия щаб за предсезонната подготовка и за следващия сезон през 2027 година. Испанецът ще работи съвместно с бащата и базов треньор на тенисиста – Брайън Шелтън.

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Снимки: Gettyimages

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