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Успешен втори ден за българските таланти на финалите Kinder+ в академията на Надал

  • 4 ное 2026 | 04:50
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Успешен втори ден за българските таланти на финалите Kinder+ в академията на Надал

Вторият състезателен ден от международните финали Kinder+ Joy of Moving, които се провеждат в престижната академия на Рафаел Надал на остров Майорка, донесе поредица от престижни победи за българския детски тенис. Няколко от нашите млади състезатели показаха отлична игра и си осигуриха място сред най-добрите четирима в своите възрастови групи.

След стабилни изяви и силен дух на корта, Матео Нешев, Борис Бабанов и Ема Костова преодоляха своите съперници в четвъртфиналната фаза и си пробиха път към полуфиналните сблъсъци на единично. Всеки от тях демонстрира високо ниво на подготовка и зрялост в ключовите моменти от своите двубои.

Отлично представяне регистрира и българската двойка при момичетата Магдалена Атанасова и Катлея Барболова. В синхрон и с отлична тактическа дисциплина, двете талантливи тенисистки спечелиха своя четвъртфинален мач при двойките и също продължават борбата за трофеите в Майорка.

За съжаление, състезателният ден не премина без драматични моменти за българския отбор. Ния Синчанова получи контузия по време на своята среща, което попречи на младата състезателка да разкрие пълния си потенциал и да завърши участието си според очакванията. Всички от българската делегация и нейните съотборници изразиха подкрепата си за бързото и успешно възстановяване на Ния.

С четирима представители на полуфиналната фаза в отделните надпревари, българският отбор продължава силното си представяне в академията на Рафаел Надал. Предстоящите мачове обещават оспорвани битки срещу най-добрите млади таланти от целия свят, а нашите състезатели са амбицирани да достигнат до финалните двубои.

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