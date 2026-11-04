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Треньорът на Байерн: Играта ни във всички фази бе фантастична

  • 4 ное 2026 | 02:25
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Помощник-треньорът на Байерн (Мюнхен) Аарън Данкс похвали колективната игра на отбора след победата над Атлетико Мадрид (3:0) в Шампионската лига. Той отличи психическата устойчивост на Ленарт Карл и представянето на Дайо Упамекано, но подчерта, че успехът е заслуга на целия отбор.

„Много сме доволни от представянето на отбора днес. Мисля, че играта ни във всички фази беше фантастична — начинът, по който се защитавахме заедно, за да запазим суха мрежа, както и начинът, по който атакувахме и създавахме положения. Наистина сме много доволни от цялостното представяне“, заяви Данкс.

Той обърна специално внимание на Карл, който се разписа с прехвърлящ удар.

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„Напоследък около Лени се вдигна много шум. Като млад футболист той показа страхотен характер и голяма психическа устойчивост. Вярва в себе си. Днес се представи чудесно и завърши с много хубав гол. Отбеляза отлично, като прехвърли вратаря. Не съм видял празнуването му. Много се радваме за Лени, за целия състав и за представянето на отбора тази вечер“, продължи специалистът.

Според него приносът на Упамекано заслужава повече признание.

„Мисля, че представянето на Упамекано е подценявано отдавна. Това, което дава на отбора със своя характер и личност, е фантастично. Той е защитник, срещу когото се играе много трудно. Виждам го всеки ден на тренировките срещу нашите нападатели от най-висока класа. Постоянно влиза в единоборства и води битки с тях, така че в мачовете не е по-различно. Тази вечер той отново беше фантастичен, както и Йонатан Та, останалите от защитната четворка и Ману на вратата. Трудно е да отличиш отделни футболисти, защото според мен тази вечер най-важни бяха колективът и духът на групата — да се обедини пред трудностите и да постигне фантастичен резултат на тежък терен. Но със сигурност Упамекано заслужава признание за представянето си. Мисля, че е фантастичен“, заяви Данкс.

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