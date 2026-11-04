Алегри: Съдбата ни в ШЛ е в нашите ръце, но най-важно е първенството

На пресконференцията си преди гостуването на Порто в Шампионската лига наставникът на Наполи Масимилиано Алегри изчисли, че на тима му ще са достатъчни десет точки, за да се класира за плейофите на турнира, при положение че в момента има само три. Той също така подчерта, че по-важната задача пред „партенопеите“ е да подобрят представянето си в Серия "А".
„Преди всичко, моите съболезнования към семейството на Хесус де Мигел за този трагичен инцидент за един млад човек, който загуби живота си. Утрешният мач е труден, защото Порто имат десет поредни победи в първенството си, а също така направиха добри мачове и в Шампионската лига. Що се отнася до нас, безполезно е да говорим, като трябва да направим добро представяне. В ШЛ съдбата ни е в нашите ръце, защото с 10 точки бихме стигнали поне плейофите. Но също така трябва да оправим нещата в първенството, което е най-важното нещо. Утрешният мач е важен, но не е последният ни шанс. С 10 точки се класираш за плейофите. Гостуването на Манчестър Сити също е важно, но и почти невъзможно за спечелване. Ще се борим за продължаването напред в срещите с Брюж, Викинг и Сабах.
Кризата с контузиите не сваля напрежението върху нас, защото ни предстои важен мач в ШЛ срещу силен отбор. В момента няма нужда да говорим и обясняваме. Просто трябва да действаме, да се трудим, да възстановим контузените и да превърнем този негативен период в позитивен. Високата температура на Расмус Хойлунд отмина, а Кевин Де Бройне днес ще тренира, след което ще видим дали ще бъде на разположение за двубоя. Възможността да завършим в средата на класирането? В момента е време за действия, а не за приказки. Имахме различни резултати и не успяваме да спечелим две поредни срещи в първенството. Сигурното е, че трябва да продължим да работим, да възстановим всички играчи, които ще се върнат след паузата, и да се опитаме да преобърнем нещата в шампионата, където ще има време и място да наваксаме. Междувременно, мислим за утрешния мач“, коментира Алегри на пресконференцията си преди сблъсъка с Порто.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages