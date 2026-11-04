Алегри: Съдбата ни в ШЛ е в нашите ръце, но най-важно е първенството

На пресконференцията си преди гостуването на Порто в Шампионската лига наставникът на Наполи Масимилиано Алегри изчисли, че на тима му ще са достатъчни десет точки, за да се класира за плейофите на турнира, при положение че в момента има само три. Той също така подчерта, че по-важната задача пред „партенопеите“ е да подобрят представянето си в Серия "А".

„Преди всичко, моите съболезнования към семейството на Хесус де Мигел за този трагичен инцидент за един млад човек, който загуби живота си. Утрешният мач е труден, защото Порто имат десет поредни победи в първенството си, а също така направиха добри мачове и в Шампионската лига. Що се отнася до нас, безполезно е да говорим, като трябва да направим добро представяне. В ШЛ съдбата ни е в нашите ръце, защото с 10 точки бихме стигнали поне плейофите. Но също така трябва да оправим нещата в първенството, което е най-важното нещо. Утрешният мач е важен, но не е последният ни шанс. С 10 точки се класираш за плейофите. Гостуването на Манчестър Сити също е важно, но и почти невъзможно за спечелване. Ще се борим за продължаването напред в срещите с Брюж, Викинг и Сабах.

Massimiliano Allegri insists Napoli’s Champions League fate is still in their own hands, but warned that turning their league form around matters more. "In the Champions League, our destiny is in our hands, because with 10 points we’d reach the play-offs at least." https://t.co/KcYXGbZ6ki — Football Italia (@footballitalia) November 3, 2026

Кризата с контузиите не сваля напрежението върху нас, защото ни предстои важен мач в ШЛ срещу силен отбор. В момента няма нужда да говорим и обясняваме. Просто трябва да действаме, да се трудим, да възстановим контузените и да превърнем този негативен период в позитивен. Високата температура на Расмус Хойлунд отмина, а Кевин Де Бройне днес ще тренира, след което ще видим дали ще бъде на разположение за двубоя. Възможността да завършим в средата на класирането? В момента е време за действия, а не за приказки. Имахме различни резултати и не успяваме да спечелим две поредни срещи в първенството. Сигурното е, че трябва да продължим да работим, да възстановим всички играчи, които ще се върнат след паузата, и да се опитаме да преобърнем нещата в шампионата, където ще има време и място да наваксаме. Междувременно, мислим за утрешния мач“, коментира Алегри на пресконференцията си преди сблъсъка с Порто.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages