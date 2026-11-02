Спалети похвали играчите на Ювентус след успеха над Наполи и призова за единство на трибуните

След победата с 2:0 над Наполи старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети отдаде пълното признание на своите футболисти за показания характер, като същевременно отправи послание към недоволните привърженици на тима. Наставникът подчерта необходимостта от пълна подкрепа по трибуните, за да може стадионът отново да бъде истинска опора за състава.

„Моите колеги страдат заедно с мен и работят неуморно от сутрин до вечер. Тази вечер обаче всички заслуги са за футболистите. Те намериха сили в себе си да направят крачка напред, да запазят позитивна нагласа и с няколко корекции през второто полувреме стигнаха до напълно заслужен успех. Тази победа възвръща самочувствието им и вярата във възможностите им“, сподели специалистът.

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Спалети разкри, че решителна роля за преобразяването на отбора е имало и специално обръщение на Карневали преди срещата.

„Неговата реч беше от изключително значение, тъй като играчите не са свикнали да го слушат често в такава роля. Това ги накара да наострят уши и да осмислят всяка негова дума. Когато футболистите попаднат в негативна серия, те губят увереност дори при най-простите отигравания и колебанието бързо се предава на целия състав. Момчетата обаче реагираха отлично, взеха правилните решения на терена и заслужават единствено похвали“, допълни наставникът.

Триумфът не мина без кадрови проблеми. Уестън Маккени напусна принудително на почивката заради болки в адуктора, Алайбегович приключи мача с компрес с лед на прасеца, а Сар въобще не успя да вземе участие заради висока температура. Запитан за потенциала на настоящия състав и бъдещата трансферна политика, Спалети отвърна, че не гледа толкова напред.

„В момента няма как да правим дългосрочни планове, след като всички смени тази вечер бяха принудителни, а още в четвъртък ни предстои поредният двубой“, уточни Спалети.

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Треньорът не подмина и поведението на феновете на „Алианц Стейдиъм“, които протестираха преди първия съдийски сигнал и изразиха недоволството си с освирквания в ранните минути.

„Трябва да преминем през този период с твърдост и сплотеност. Истинското лице на стадиона беше това през втората част, когато трибуните се бореха рамо до рамо с отбора. Всеки може да критикува треньора или играчите, но в момента най-важното е да бъдем единни и този стадион да се превърне отново в наша крепост. Благодарим на всички, които ни подкрепиха и ни аплодираха. Сега е моментът да се хванем за ръце и да вървим напред“, завърши Спалети.

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