Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Шампионска лига
  2. Порто

Нападател на Порто: Мачът с Наполи не е на живот и смърт

  • 3 ное 2026 | 21:39
  • 311
  • 0
Нападател на Порто: Мачът с Наполи не е на живот и смърт

Португалският гранд Порто ще опита да запише първите си точки в същинската фаза на Шампионската лига, като се надява да се възползва от сериозната криза с контузени състезатели в лагера на Наполи.

Италианският тим е изправен пред огромни кадрови затруднения, след като седем основни фигури вече са извън строя. Към лазарета се присъединиха Джовани ди Лоренцо и Матиас Оливера, които получиха травми при поражението с 0:2 от Ювентус в Серия А миналия уикенд. Допълнителни главоболия за наставника Масимилиано Алегри създава несигурността около физическото състояние на Расмус Хойлунд, Кевин де Бройне и Ваня Милинкович-Савич, което поставя под сериозен въпрос конкурентоспособността на състава за предстоящите срещи.

Сблъсъкът се очертава от изключително значение и за двата съперника. Наполи стартира европейската си кампания с две поредни поражения, преди да прекъсне негативната поредица с успех над норвежкия Будьо/Глимт преди две седмици.

В същото време "драконите" преследват задължителен резултат, за да избегнат антирекорд в клубната си история. Порто се намира в серия от четири последователни поражения на европейската сцена, с което изравни най-слабото си постижение в историята на турнирите.

Нападателят на португалците Андре Силва коментира очакванията си за двубоя пред официалния сайт на УЕФА:

„Не приемаме тази среща като въпрос на живот и смърт. Сезонът е дълъг и ни чакат още множество предизвикателства, като това е само едно от тях. Подхождаме с пълна концентрация, огромна мотивация и с високата отговорност, която изисква фланелката на този клуб.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Рууни предизвика Карагър на боксов мач

Рууни предизвика Карагър на боксов мач

  • 3 ное 2026 | 18:37
  • 1987
  • 9
Бащата на Белингам вкара седем гола в дебюта си за Англия

Бащата на Белингам вкара седем гола в дебюта си за Англия

  • 3 ное 2026 | 18:08
  • 1992
  • 1
Дирк Каут: Имаме добър план за мача с Ливърпул, това ще бъде специален момент за мен

Дирк Каут: Имаме добър план за мача с Ливърпул, това ще бъде специален момент за мен

  • 3 ное 2026 | 18:07
  • 1750
  • 0
Меси изрази съболезнованията си за починалия играч на Тенерифе

Меси изрази съболезнованията си за починалия играч на Тенерифе

  • 3 ное 2026 | 17:50
  • 2158
  • 1
Легенда на Ман Юнайтед призова Мартинес да бъде изгонен

Легенда на Ман Юнайтед призова Мартинес да бъде изгонен

  • 3 ное 2026 | 17:09
  • 3567
  • 6
Вратарят на ФК Андора е съсипан след трагедията с Де Мигел, испанската полиция започна криминално разследване

Вратарят на ФК Андора е съсипан след трагедията с Де Мигел, испанската полиция започна криминално разследване

  • 3 ное 2026 | 16:43
  • 4248
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 21:50
  • 310594
  • 93
Барселона 1:0 Астън Вила, Ямал даде ранна преднина на домакините

Барселона 1:0 Астън Вила, Ямал даде ранна преднина на домакините

  • 3 ное 2026 | 20:57
  • 2015
  • 8
Ман Юнайтед 0:1 Рома, "вълците" взимат ранна преднина

Ман Юнайтед 0:1 Рома, "вълците" взимат ранна преднина

  • 3 ное 2026 | 21:59
  • 1472
  • 2
Атлетико Мадрид 0:0 Байерн (Мюнхен), Алварес пропусна да открие рано

Атлетико Мадрид 0:0 Байерн (Мюнхен), Алварес пропусна да открие рано

  • 3 ное 2026 | 22:00
  • 1193
  • 1
Фейенорд 0:1 Интер, ранен гол за гостите

Фейенорд 0:1 Интер, ранен гол за гостите

  • 3 ное 2026 | 22:02
  • 1019
  • 0
Виляреал 0:2 ПСЖ, два бързи гола на гостите

Виляреал 0:2 ПСЖ, два бързи гола на гостите

  • 3 ное 2026 | 22:00
  • 1162
  • 1