Нападател на Порто: Мачът с Наполи не е на живот и смърт

Португалският гранд Порто ще опита да запише първите си точки в същинската фаза на Шампионската лига, като се надява да се възползва от сериозната криза с контузени състезатели в лагера на Наполи.

Италианският тим е изправен пред огромни кадрови затруднения, след като седем основни фигури вече са извън строя. Към лазарета се присъединиха Джовани ди Лоренцо и Матиас Оливера, които получиха травми при поражението с 0:2 от Ювентус в Серия А миналия уикенд. Допълнителни главоболия за наставника Масимилиано Алегри създава несигурността около физическото състояние на Расмус Хойлунд, Кевин де Бройне и Ваня Милинкович-Савич, което поставя под сериозен въпрос конкурентоспособността на състава за предстоящите срещи.

Сблъсъкът се очертава от изключително значение и за двата съперника. Наполи стартира европейската си кампания с две поредни поражения, преди да прекъсне негативната поредица с успех над норвежкия Будьо/Глимт преди две седмици.

В същото време "драконите" преследват задължителен резултат, за да избегнат антирекорд в клубната си история. Порто се намира в серия от четири последователни поражения на европейската сцена, с което изравни най-слабото си постижение в историята на турнирите.

Нападателят на португалците Андре Силва коментира очакванията си за двубоя пред официалния сайт на УЕФА:

„Не приемаме тази среща като въпрос на живот и смърт. Сезонът е дълъг и ни чакат още множество предизвикателства, като това е само едно от тях. Подхождаме с пълна концентрация, огромна мотивация и с високата отговорност, която изисква фланелката на този клуб.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages