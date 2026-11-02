Напражението върху Алегри започва да се покачва

Напрежението върху наставника на Наполи Масимилиано Алегри започва да се покачва все повече, след като в неделя вечер неговият тим загуби при гостуването на Ювентус. По този начин след първите десет кръга в първенството “партенопеите” имат актив от едва 14 точки и изостават именно с толкова от върха в подреждането, където изненадващо се настани Лацио с 28 пункта. С този резултат отборът от Палермо има на своята сметка четири успеха, четири загуби и две равенства, което му отрежда осмото място в класирането.

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Освен това, Наполи загуби два от първите си три двубоя в Шампионската лига през този сезон. Така, в първите си 13 официални мача начело на “партенопеите”, Алегри има повече поражения (шест), отколкото победи (пет). Освен това като притеснителен фактор местната преса сочи и това, че те са изключително неубедителни в по-сериозните мачове срещу отбори от по-високото ниво - те допуснаха поражения от Комо, Интер, Арсенал и Ювентус, а завършиха наравно с Рома у дома. Всички тези резултати поставят под сериозна въпросителна дългосрочното бъдеще на наставника начело на тима, ако резултатите на “партенопеите” не се подобрят драстично в следващите месеци.

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Снимки: Gettyimages