Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи

Напражението върху Алегри започва да се покачва

  • 2 ное 2026 | 14:32
  • 235
  • 0

Напрежението върху наставника на Наполи Масимилиано Алегри започва да се покачва все повече, след като в неделя вечер неговият тим загуби при гостуването на Ювентус. По този начин след първите десет кръга в първенството “партенопеите” имат актив от едва 14 точки и изостават именно с толкова от върха в подреждането, където изненадващо се настани Лацио с 28 пункта. С този резултат отборът от Палермо има на своята сметка четири успеха, четири загуби и две равенства, което му отрежда осмото място в класирането.

Шедьоври на Алайбегович и Бога донесоха голяма радост на Ювентус навръх рождения му ден
Шедьоври на Алайбегович и Бога донесоха голяма радост на Ювентус навръх рождения му ден

Освен това, Наполи загуби два от първите си три двубоя в Шампионската лига през този сезон. Така, в първите си 13 официални мача начело на “партенопеите”, Алегри има повече поражения (шест), отколкото победи (пет). Освен това като притеснителен фактор местната преса сочи и това, че те са изключително неубедителни в по-сериозните мачове срещу отбори от по-високото ниво - те допуснаха поражения от Комо, Интер, Арсенал и Ювентус, а завършиха наравно с Рома у дома. Всички тези резултати поставят под сериозна въпросителна дългосрочното бъдеще на наставника начело на тима, ако резултатите на “партенопеите” не се подобрят драстично в следващите месеци.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ерик тен Хаг предупреди, че Манчестър Юнайтед може да изпадне от Премиър лийг

Ерик тен Хаг предупреди, че Манчестър Юнайтед може да изпадне от Премиър лийг

  • 2 ное 2026 | 12:07
  • 1279
  • 3
Солскяер: Имам недовършена работа в Манчестър Юнайтед, не виждате дявола в Карик

Солскяер: Имам недовършена работа в Манчестър Юнайтед, не виждате дявола в Карик

  • 2 ное 2026 | 12:00
  • 4503
  • 1
Моуриньо намери печелившата формула в Реал Мадрид

Моуриньо намери печелившата формула в Реал Мадрид

  • 2 ное 2026 | 11:28
  • 4923
  • 8
Кай Хавертц стана най-резултатният германец в Премиър лийг

Кай Хавертц стана най-резултатният германец в Премиър лийг

  • 2 ное 2026 | 11:18
  • 2070
  • 3
Джейми Карагър разкритикува остро Алексис Мак Алистър: Това е срамно

Джейми Карагър разкритикува остро Алексис Мак Алистър: Това е срамно

  • 2 ное 2026 | 10:47
  • 3988
  • 9
Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

  • 2 ное 2026 | 10:16
  • 10043
  • 27
Виж всички

Водещи Новини

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 2026
  • 1
Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) е под въпрос

Стадион "Тича" е наводнен! Мачът между Черно море и Ботев (Враца) е под въпрос

  • 2 ное 2026 | 14:47
  • 1032
  • 2
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 10617
  • 47
“Червена” инвазия в Атина, над 1500 запалянковци на ЦСКА вече са с билет

“Червена” инвазия в Атина, над 1500 запалянковци на ЦСКА вече са с билет

  • 2 ное 2026 | 14:12
  • 3340
  • 10
От картинга до световния връх във Формула 1 за 5 години

От картинга до световния връх във Формула 1 за 5 години

  • 2 ное 2026 | 13:55
  • 2265
  • 0
Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

Поощрява ли ВАР симулациите и защо Исак не получи дузпа

  • 2 ное 2026 | 10:16
  • 10043
  • 27