Асистентъ на Алегри: Ювентус заслужи победата

Асистентът на Макс Алегри в Наполи – Марко Ландучи, коментира поражението от Ювентус и призна превъзходството на съперника след почивката, като същевременно разкри за нови здравословни проблеми в състава на неаполитанците. Старши треньорът Алегри изгледа срещата от трибуните, изтърпявайки втория мач от наказанието си да не води отбора от пейката. Това стана на стадион, който той познава отлично след десет сезона начело на торинци, разделени в два отделни периода. Ландучи ръководеше тима край страничната линия в дербито, но щабът бе принуден да прави промени в последния момент, тъй като Расмус Хойлунд и Ваня Милинкович-Савич отпаднаха заради вирус.

„Казано най-просто, изиграхме слабо второ полувреме и Юве заслужи успеха. Когато губиш, трябва просто да замълчиш и да го приемеш. Имахме кадрови проблеми, но това не е оправдание – длъжни бяхме да се представим по-добре след почивката. През първата част играхме добре, като страхотно спасяване на Викарио лиши Лука от гол, но това се оказа недостатъчно“, заяви Ландучи пред медиите след края на двубоя.

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След тази загуба Наполи заема осмото място в класирането с актив от 14 точки, колкото има и Болоня, изоставайки вече на девет пункта от Комо в зоната за Шампионската лига. Равносметката показва, че тимът има осем точки по-малко в сравнение със същия етап от миналата кампания, когато след десет кръга бе едноличен лидер.

„Не сме притеснени, но сме силно разочаровани, защото този мач беше важен за нас. Реалността е такава – трябва да замълчим и да се концентрираме върху двубоя в сряда. Имаме много контузени, както и доста други клубове при този натоварен сгъстен цикъл. Това е донякъде неизбежно и трябва да продължим напред“, добави помощник-треньорът.

Попитан дали отстъплението на защитниците при двата гола е било тактическо указание от треньорския щаб, Ландучи отрезе категорично.

„Абсолютно не. Ударите бяха страхотни, но не биваше да им оставяме толкова свободно пространство. Върнахме се твърде назад, а това прави разликата между това да допуснеш гол или не – и не ни се случва за първи път. Ако излезеш напред и се защитаваш правилно, няма да получиш такива голове. Всички можехме да се справим по-добре през втората част. Анализът е пределно ясен – Ювентус беше по-добър и заслужи трите точки“, каза асистентът на Алегри.

Кадровите проблеми за Наполи се задълбочиха и по време на самата среща. Кевин Де Бройне и Джовани Ди Лоренцо бяха заменени още на почивката, а Матиас Оливера напусна принудително и видимо разстроен малко след изгонването на Марианучи.

„Беше очевидно, че не могат да продължат. Де Бройне има проблем с глезена, за Ди Лоренцо все още нямам пълна яснота, но и той не можеше да играе повече. Дори при тези обстоятелства трябваше да се представим по-силно. Мачът беше равностоен и решен от страхотни попадения, но ние сами си усложнихме задачата“, обясни Ландучи.

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На въпрос дали вече е разговарял със старши треньора след двубоя, специалистът отговори положително.

„Да, чухме се в съблекалнята, но нямаше какво толкова да се каже. Естествено, че Макс не беше доволен – никой на негово място не би бил. Той просто подчерта, че трябваше да играем по-добре след почивката и че платихме скъпо за собствените си грешки“, завърши Ландучи.

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