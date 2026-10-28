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Шахтьор разгроми Динамо (Киев) за Купата на Украйна

  • 28 окт 2026 | 03:20
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Шахтьор разгроми Динамо (Киев) за Купата на Украйна

Шахтьор (Донецк) постигна категорична победа с 3:0 над големия си съперник Динамо (Киев) в двубой от осминафиналите за Купа на Украйна. Срещата се игра на „Арена Лвов“, а столичани завършиха с девет души на терена, като след последния съдийски сигнал беше изгонен и трети техен футболист.

Динамо започна активно и създаде няколко опасни положения, но ключовият момент настъпи в 30-ата минута. Тарас Михавко удари Олег Очеретко при ситуация без топка и получи директен червен картон.

Шахтьор се възползва от численото си предимство и откри резултата в 43-ата минута. След центриране от корнер вратарят Георгий Бушчан не успя да изчисти убедително, а Глейкер Мендоса се ориентира най-бързо в наказателното поле и изпрати топката в мрежата.

През второто полувреме „миньорите“ продължиха да доминират. В 74-ата минута влезлият като резерва Изаки удвои преднината на домакините, след като засече центриране от фланга. В 87-ата Алисон оформи крайното 3:0.

В добавеното време нервите на гостите не издържаха. Алиу Тиаре получи директен червен картон след намесата на ВАР за грубо нарушение срещу Алисон. След последния съдийски сигнал Едуардо Гереро също беше изгонен заради реакцията си срещу начина, по който футболистите на Шахтьор празнуваха победата.

Така тимът от Донецк се класира за четвъртфиналите и взе реванш за миналогодишното си отпадане от Динамо в същия турнир. Киевчани, които спечелиха трофея през миналия сезон, този път приключиха участието си още на осминафиналите.

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