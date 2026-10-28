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Спортинг отново не убеди, но е на полуфинал за Купата на Лигата

  • 28 окт 2026 | 03:43
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Спортинг отново не убеди, но е на полуфинал за Купата на Лигата

Спортинг (Лисабон) се класира за полуфиналите в турнира за Купа на Лигата на Португалия след трудна домакинска победа с 2:1 над Маритимо. Герой за „лъвовете“ стана бразилският халф Педро Лима, който отбеляза и двете попадения за успеха на стадион „Жозе Алваладе“.

Домакините започнаха с изцяло променен титулярен състав в сравнение с двубоя срещу Академико (Визеу) преди няколко дни, загубен с 1:2. Още в 6-ата минута Джеси Дери изпрати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. В 22-ата минута Педро Лима разтресе напречната греда, а малко по-късно вратарят на Спортинг Руи Силва спаси опасен удар на Игор Жулиао.

В края на първата част домакините отново уцелиха греда чрез Дери, преди най-после да открият резултата. В 44-ата минута Педро Лима засече с глава центриране от корнер и даде аванс на „лъвовете“.

След почивката Маритимо продължи да създава проблеми на фаворита, но в 71-вата минута Лима удвои преднината на Спортинг. Бразилецът се оказа най-съобразителен при добавка, след като вратарят Гонсало Табуасо отрази удар на Георгиос Ваянидис.

Гостите не се предадоха и в 90-ата минута Адриан Буцке намали на 1:2 с удар с глава. В оставащото време Маритимо потърси изравняването, но Спортинг удържа победата.

Така тимът на Руи Боржеш прекъсна серията си от две поредни загуби и си осигури участие във финалната четворка на турнира. На полуфиналите "лъвовете" ще срещнат победителя от двубоя между Брага и Фамаликао.

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Снимки: Imago

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