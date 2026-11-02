Треньорът на Виляреал: ПСЖ е валяк, но не трябва да имаме комплекси

"Пари Сен Жермен е като валяк, който прегазва всички, но не бива да имаме комплекси", заяви треньорът на Виляреал Иниго Перес на пресконференцията преди мача на испанския тим срещу двукратния победител в Шампионската лига.

"Не трябва да имаме комплекси, защото този страх се усеща и ще бъде наказан. Няма да ни чакат в защита, да стоят пред вратата. Ще имаме пространства, ще можем да атакуваме. Трябва да приемем предизвикателството - кога и как да тръгнем напред", смята още младият 38-годишен испански специалист.

❝No hay mejor forma de solventar el momento del otro día que enfrentarte al mejor equipo de la competición❞ — Iñigo Pérez 🎙️ https://t.co/mD29aFyUUE — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 2, 2026

Бившият треньор на Райо Валекано се изказа много ласкаво и за сънародника си Луис Енрике, който превърна ПСЖ в истинска машина. "Мисля, че той върши перфектна работа. Когато започна, имаше известни трудности. Но след като пое проекта, той успя да развие това, което бе намислил. Той е брилянтен и много силна личност", каза Перес.

"Харесва ми как приема хубавите моменти, но и трудните времена за отбора. Да се изправя срещу него е гордост за мен", не скри младият испанец.

На пресконференцията бе и сенегалският национал Пап Гей, който е роден в региона на Париж, но е играл за Олимпик Марсилия нв продължение на четири сезона. "Израснах в района на Париж - в Блан-Меснил, в семейство, което подкрепяше Марсилия. Играл съм много пъти срещу този отбор. Това е голямото дерби на Франция", каза Гей.

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