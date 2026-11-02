Луис Енрике: Целта на ПСЖ е да се представи по-силно от миналия сезон в ШЛ

Носителят на трофея Пари Сен Жермен се радва на силни резултати и този сезон в Шампионската лига, като вече има три победи от три кръга. По същия начин обаче французите започнаха и преди година, но после им се наложи да минат през плейоф след основната фаза. Точно за това предупреди сега треньорът Луис Енрике в навечерието на мача срещу Виляреал. Двубоят ще бъде в Испания във вторник вечер. Ето какво коментира наставникът на парижани по редица теми:

За Виляреал

Те имаха трудна програма. Но наставникът им Иниго Перес е много позитивен човек. Харесвам млади треньори, които обичат футбола. Виляреал постъпи добре, като го привлече. Те изиграха добър мач срещу Ливърпул, но заслужаваха повече. Ще бъде труден за нас съперник, който иска да владее топката. Трябва да покажем най-доброто от себе си, иначе няма да спечелим. По пътя неизбежно има и загуби. Това е отбор, който е в началото на своя проект, но вече показва много добри неща. Надявам се утре да не бъдат в най-добрата си форма. Ако се съмняват в себе си, това може да бъде добре за нас. Важното е да покажем на терена какво можем.

За рекорда от победи на ПСЖ

Най-положителното е, че днес се чувствам по-комфортно, отколкото в първия си ден. Вече се чувствам добре в този различен за мен клуб. Променил ли съм ДНК-то му? Винаги е положително, когато мислиш за настоящето. В клуб като нашия няма място за равносметки. Оставаме концентрирани върху важните неща. Когато се намираш в положителна ситуация, това ти дава стабилност. Но зад този рекорд стоят един добър клуб и футболисти от висока класа.

За еуфорията в отбора

Ако смятаме, че ще спечелим идния мач само заради резултатите, които постигнахме от началото на сезона, грешим. Това е невъзможно без амбиция и качество. Ще видим силните страни на Виляреал – това е много добър отбор. Трябва още в първите минути да покажем, че имаме амбиция.

За класирането в края на основната фаза на Шампионската лига

Миналата година започнахме по същия начин с три победи, както и този сезон, но в края не бяхме сред първите осем. Ето защо сега е важно да бъдем подготвени за всякакъв сценарий. Искаме да се представим по-добре в сравнение с миналата година. Що се отнася до основната фаза, знаем колко трудно е да спечелиш гостуване в този турнир.

За Забарний

Както всеки футболист, и той се подобри. Заба е млад, но има опит. Той е централен защитник, който може да намери свободен съотборник. Умее да се защитава, без да извършва нарушения. Първата година винаги е трудна, когато пристигнеш в нов клуб. Той е важен за нас, но може да стане още по-важен.

За ротациите и експериментите в състава

Не сме планирали този мач по-различно от останалите. Искаме винаги да се представяме на високо ниво, независимо от играчите и турнира. Ще бъде трудно да преодолеем тяхната преса. Харесвам подобни изпитания. Всеки турнир е възможност да видим играчите в различни ситуации. Винаги сме отворени към подобни възможности.

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