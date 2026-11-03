Баркола: Не съм Мохамед Салах, дойдох в Ливърпул, за да напиша своя собствена история

Скъпите трансфери често изискват време за адаптация към новата обстановка, а в Ливърпул добре познават това предизвикателство. В тренировъчната база „АКСА“ изобилства от офанзивна класа — играчи като Александър Исак и Флориан Виртц пристигнаха срещу обща сума от близо 241 милиона паунда, но все още работят усилено, за да оправдаят напълно високите очаквания на мърсисайдци.

Най-новото звездно попълнение на „червените“ е Брадли Баркола, привлечен за внушителните 123 милиона паунда. След колебливо начало и десет поредни срещи без гол или асистенция за клуб и родина младият френски национал започна да показва на какво е способен. Той избухна с хеттрик срещу ЛАСК в Шампионската лига и добави решаващи асистенции при победите над Брайтън и Брентфорд. Въпреки че остана без попадение при поражението от Арсенал, Баркола създаде сериозни затруднения за защитата на шампионите през първото полувреме.

Брадли Баркола най-после полетя в Ливърпул

„Не смятам, че съм достигнал върховата си форма. Все още не сте видели най-доброто от мен. Работим активно със съотборниците ми, за да използваме максимално силните ми страни на терена. С изграждането на по-добър синхрон представянето ми ще става все по-силно. Хората вече започват да разбират стила ми на игра много по-добре“, сподели Баркола пред „Скай Спортс“.

За разлика от останалите нови имена, Баркола бе натоварен с особено трудна задача — да запълни празнината след раздялата с клубната икона Мохамед Салах. Френското крило пристигна на „Анфийлд“ с визитката на двукратен европейски клубен първенец с Пари Сен Жермен, но въпреки сериозните очаквания твърди, че не се огъва под напрежението.

Баркола: Премиър лийг е много по-малко тактическа от Лига 1

„Първо, не аз определям трансферната си сума, така че цената не е мой проблем. Що се отнася до Мо Салах — той е истинска легенда тук и постигна забележителни успехи, за което има моето огромно уважение. Но това изобщо не ми създава напрежение. Аз не съм Мохамед Салах. Тук съм, за да дам всичко от себе си и да оставя своя собствена следа в историята на Ливърпул“, категоричен е фланговият нападател.

Въпреки престижните отличия в Париж, Баркола често имаше поддържаща роля в схемата на Луис Енрике, оставайки на пейката в ключовите европейски сблъсъци заради сериозната конкуренция от страна на Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе, подпомагани от халфовата линия в лицето на Фабиан Руис, Витиня и Жоао Невеш. Това го подтикна да откаже нов договор и да потърси ново предизвикателство в Англия.

„Беше точният момент да напусна ПСЖ. Прекарах страхотни години там и спечелих много трофеи, но дойде време за промяна. Беше трудно да си тръгна, защото бяхме изградили истинско семейство, но футболът е такъв. Когато клуб като Ливърпул те потърси, няма място за колебание. Радвам се, че съм тук, и пожелавам всичко най-добро на бившия ми тим“, добави Баркола.

Под ръководството на Андони Ираола, който пое тима след трудната последна кампания на Арне Слот, Ливърпул бележи подобрение, но пораженията от Манчестър Сити и Арсенал показват, че преходът все още тече. При загубата с 0:1 от „артилеристите“ мърсисайдци дори не успяха да регистрират точен удар у дома — прецедент за тима от началото на воденето на официална статистика във Висшата лига.

Bradley Barcola completed as many successful dribbles on his own in the first half (3) as the entire Arsenal team combined (3). ⚡️ https://t.co/JQopxUFWHB — WhoScored (@WhoScored) November 1, 2026

Статистиката показва, че Ливърпул заема предпоследното място във Висшата лига по брой създадени чисти голови възможности от началото на сезона. Ако представянето на Арсенал е еталонът за най-високото ниво в първенството, то мърсисайдци очевидно имат доста работа за вършене.

Трябва ли обаче очакванията към отбора да бъдат занижени? Баркола е категоричен, че амбициите остават високи:

„Не мисля, че целите ни за сезона са се променили. В мач като този бяхме длъжни да се представим по-добре. Имахме възможности да отбележим и дори да стигнем до победата.“

Според него ключът към подобрението се крие в начина на игра и по-доброто владеене на събитията на терена:

„Нужно е да работим върху това да контролираме мачовете и да играем повече футбол. Често в подобни срещи прибягваме до дълги изритвания. Моето мнение е, че трябва да задържаме топката по тревата, тъй като имаме достатъчно класни футболисти за този стил.“

Въпреки горчивината от изминалия двубой, отборният дух остава непокътнат:

„Бяхме изключително разочаровани след края на срещата, но сме наясно върху какво точно трябва да работим. Няма да се предадем. Знаем, че и останалите отбори ще губят точки, така че всичко зависи от нашето постоянство до самия край на сезона.“

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