Баркола: Премиър лийг е много по-малко тактическа от Лига 1

Нападателят на Ливърпул Брадли Баркола смята, че футболът е Премиър лийг е много по-малко тактически в сравнение с Лига 1. Французинът все още се адаптира към новите условия, но в последните два мача показа, че вече свиква с изискванията на Андони Ираола, след като се отчете в хеттрик срещу ЛАСК и асистенция срещу Брентфорд. Той обаче все още очаква първия си гол в Премиър лийг, като в събота бе много близо, но направи един голям пропуск, а по-късно негов удар срещна и гредата.

"Опитвам се да се адаптирам, защото тук е много по-различно, отколкото в Пари Сен Жермен. Висшата лига? Тя е различна. Струва ми се, че е по-малко тактическа. Във всеки случай, в ПСЖ имахме много, много тактически ориентиран треньор в лицето на Луис Енрике, но тук нещата са по-малко тактически – има по-малко промени на терена. Вярно е, че при предишния ми треньор се налагаше да влизам навътре или да играя по крилото, а някой друг веднага заемаше моята позиция. Тук е съвсем различно“, сподели Баркола пред Téléfoot.

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