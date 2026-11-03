Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

Бронзовият медалист от олимпийските игри Милано – Кортина през февруари и световен шампион в алпийския сноуборд Тервел Замфиров стартира подготовката си на сняг за новия състезателен сезон. Пред камерата на Sportal.bg Тери обаче говори за отминалото лято и емоциите в дните без състезания. Шампионът сподели, колко вида спорт е практикувал през изминалите месеци, кой е бил най-трудният му изпит в университета и какво отглежда с близките в семейната градина.

„Лятото беше ползотворно. Много неща се случиха и добре заредихме батериите преди новия сезон. Иначе взех бая изпити това лято, тъй като освен ветеринарната медицина в Лесотехническия университет уча и за треньор в Националната спортна академия. Вероятно са ми се събрали 20 изпити в двата университета. Ако трябва от нещо да се оплача, то е фармакологията. Това е труден изпит и беше зор, както се казва – четеш и ревеш, ала се справяш със ситуацията“, сподели с усмивка Замфиров.

През лятото той по традиция практикува различни спортове, като новост тази година е бил баскетбола. Замфиров се впусна и в състезание по бразилско жиу-жицу, където призна, че се е запознал по трудния начин с правилата. На питане дали не е прекалено рисковано професионален състезател от неговия ранг да се занимава с бойни спортове Тервел отговари така: „Рисковано е дори да влезеш в банята. Според статистиката 30 000 души в САЩ губят живота си всяка година от инциденти в банята. Да не се къпем ли тогава?“

Подготовката на сняг за Тервел започна от утре, когато той и Малена заминават за тренировъчен лагер на Хинтертукс в Австрия. Тай ще пропусне първите стартове за сезона от Световната купа в Китай и започва със състезания в началото на декември в Кортина. За него най-важните прояви са световното първенство в Австрия през март и световната купа в Банско, която е предвидена за средата на януари. „Желанието ми е да печеля медали във всеки старт, ала това е невъзможно, тъй като и много други състезатели се стремят. За мен са най-важни стартовете в Банско и на Световното първенство, но в никакъв случай няма да неглижирам останалите и просто да развявам потника, а ще искам да дам най-доброто от себе си“, завърши Замфиров.

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