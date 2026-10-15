Брадли Баркола най-после полетя в Ливърпул

Брадли Баркола напусна стадиона на ЛАСК с топката от мача, грижливо прибрана в торба с логото на Ливърпул. „На английски? Не, съжалявам, не го владея достатъчно добре“, заяви френското крило пред репортерите, като учтиво отказа предложенията за интервю, докато се отправяше към клубния автобус.

Езиковите му умения може би все още се нуждаят от усъвършенстване, докато свиква с живота в Ливърпул, но тази вечер краката му говореха вместо него.

След бавния старт на кариерата си на „Анфийлд“ сряда вечер се превърна в отправна точка за най-голямото лятно попълнение на клуба. Баркола блесна за първи път след трансфера си от Пари Сен Жермен на стойност 123 милиона паунда (162 милиона долара), а отборът на Андони Ираола разгроми австрийския шампион с 6:3 в хаотичен двубой от Шампионската лига.

Баркола стана едва петият футболист на Ливърпул, отбелязал хеттрик като гост в най-престижния клубен турнир в Европа. Преди него това бяха правили Мохамед Салах през 2022 г. срещу Рейнджърс, Диого Жота през 2020 г. срещу Аталанта, Садио Мане през 2018 г. срещу Порто и Майкъл Оуен през 2002 г. срещу Спартак Москва.

„Много се радвам за Брадли, защото вчера ме попитаха защо не бележи достатъчно“, заяви Ираола пред репортерите. „Освен с головете си той постоянно създаваше опасности – в ситуациите един на един и с пробивите зад защитата. Трябва да се наслади на този момент, защото да отбележиш хеттрик в Шампионската лига винаги е много трудно.

„Дори на вчерашната тренировка усещах, че е много жизнен и енергичен. Никога не знаеш как ще играе на следващия ден, но представянето му не беше голяма изненада, защото чувствахме, че се намира в добра форма.“

Разбира се, има една съществена уговорка – класата на съперника. Срещу ЛАСК Баркола разполагаше с време и пространство, каквито просто не съществуват в битките в Премиър лийг. Гостуването на Брентфорд в събота ще бъде много по-сериозно изпитание.

Когато обаче става дума за натрупване на увереност, достатъчно беше да се види как Баркола придобиваше все по-голямо самочувствие с напредването на мача, за да се оцени значението на това представяне. Когато в средата на първото полувреме той хладнокръвно прати топката в мрежата след подаване на Люис Коумас и направи резултата 2:0, сякаш огромна тежест падна от плещите му. Радостта на съотборниците му беше очевидна за всички.

Изведнъж Баркола започна да играе много по-свободно. Финтовете и техничните отигравания се заредиха, а футболистите на ЛАСК започнаха да гонят сенките си. Французинът прокара топката между краката на Самюел Аденирън с демонстративна лекота, но след това бе спрян с решителна намеса на защитата. Преди почивката обаче той отбеляза втория си гол – обещаващ знак за бъдещето, особено предвид отличното взаимодействие с видимо подобрилия играта си Флориан Виртц. Баркола овладя майсторски с десния крак, а след това безмилостно насочи топката с левия в долния ъгъл.

„Фло ни помогна много да контролираме играта, като намираше свободните пространства“, добави Ираола. „И Брадли, и Фло играха много добре и оказаха решаващо влияние. Мисля, че усещат колко много им вярваме.“

След като спечели трофея с ПСЖ във всеки от последните два сезона, Баркола със сигурност не е непознато име, когато става дума за героични изяви на голямата европейска сцена. Желанието му да напусне зоната си на комфорт във френската столица го е убедило да се премести в Мърсисайд. Той искаше да докаже, че може да бъде водеща фигура, а не просто универсален футболист за ротацията в състава.

Липсата на пълноценна предсезонна подготовка не му помогна да се адаптира, но след като не успя да се разпише в първите си шест участия за Ливърпул, сега той записа първия хеттрик в професионалната си кариера, която вече обхваща 238 мача на клубно и международно ниво.

През второто полувреме Баркола се отправи директно към ликуващите фенове на Ливърпул, пристигнали в Австрия, след като оформи хеттрика си. Той засече ниско центриране на Жереми Фримпонг след отлична работа на Рио Нгумоа. Малко след това французинът беше заменен и напусна терена под бурните аплодисменти на гостуващите привърженици.

„Мисля, че на Брадли му беше много трудно“, заяви Кумас пред LFCTV. „В съблекалнята всички знаем колко добър футболист е, но той смени държавата и се опитва бързо да се адаптира. На мен ми беше трудно само да отида под наем миналия сезон в Хъл Сити. Така че да смениш държавата сигурно е нещо съвсем различно. Много се радвам, че тази вечер показа колко е добър. Той е невероятен талант.“

Това беше вечер, изпълнена с положителни моменти за Ираола, който пое риск, залагайки на третия най-млад титулярен състав на Ливърпул в историята на Шампионската лига – със средна възраст 24 години и 186 дни. Капитанът Вирджил ван Дайк, получил удар в прасеца при неделното поражение от Манчестър Сити, получи рядка почивка. Алексис Мак Алистър и Милош Керкез също останаха на резервната скамейка с мисъл за предстоящото гостуване на Брентфорд.

При настоящата ситуация с контузиите Ираола трябва внимателно да балансира между различните приоритети, но доверието му към младите футболисти се отплаща щедро. Преди сряда вечер Трей Ньони, Кумас и Нгумоа имаха общо само един мач като титуляри в Шампионската лига, но по нищо не личеше, че им липсва опит.

Ако Доминик Собослай не успее да докаже, че е възстановен навреме за уикенда, Ньони изглежда готов да направи пълноценния си дебют във Висшата лига редом до Алексис Мак Алистър. Кумас отново ще води атаката, ако нито Александър Исак, нито Коди Гакпо успеят да се възстановят навреме.

След като по-рано в мача два негови гола бяха отменени заради засади, упоритостта на Кумас най-сетне даде резултат. Той отбеляза първия си гол в Шампионската лига и направи резултата 6:1. На 21 години и 25 дни той стана най-младият футболист в историята на Ливърпул, който едновременно отбелязва гол и прави асистенция в един мач от турнира. Досега това постижение принадлежеше на Стивън Джерард, който го записа на 21 години и 139 дни срещу Динамо Киев през 2001 г.

Вечерта беше изпълнена с първи постижения. Роналд Араухо откри головата си сметка за Ливърпул с глава след изпълнение на корнер, а Фримпонг отбеляза първия гол с глава в професионалната си кариера. Временно изпълняващият ролята на капитан Костас Цимикас и Фримпонг рядко получават похвали, но и двамата изпратиха отлични центрирания от фланговете и записаха по две асистенции.

Това беше най-резултатният европейски мач на Ливърпул от финала за Купата на УЕФА през 2001 г. срещу Алавес, спечелен с 5:4 след продължения.

Част от защитните действия, позволили на ЛАСК да намали изоставането си, бяха доста неубедителни, но дотогава победата отдавна беше осигурена и в играта на Ливърпул се беше прокраднала известна самонадеяност.

„Има причина треньорите никога да не сменят и двамата централни защитници едновременно“, усмихна се Ираола. Той имаше предвид решението си да пусне в игра Ван Дайк и Джо Гомес на мястото на Араухо и Жереми Жаке малко след изтичането на час игра, когато Ливърпул водеше с 4:0. „Но трябваше вече да мисля за следващия мач и сметнах, че е правилно да дам почивка на Роналд и Жереми.“

Много по-важно от моментния спад в края беше това, което Ливърпул показа преди него – атакуващ футбол, изпълнен с лекота, скорост и заплаха за съперника. Баркола поведе отбора със своята бързина, движение и техническо майсторство.

Вече няма окови, които да го спират.



Джеймс Пиърс, “Атлетик”

Ираола се възхити от формата на Баркола

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