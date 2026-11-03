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Надал с удоволствие би направил демо мач с Федерер

  • 3 ное 2026 | 17:31
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Надал с удоволствие би направил демо мач с Федерер

Испанската тенис легенда Рафаел Надал е отворен пред възможността да играе демонстративен мач срещу големия си съперник Роджър Федерер и заяви, че е разговарял с него по въпроса.

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Ходар с невероятен рекорд, какъвто няма дори Надал

По време на професионалната си кариера испанецът спечели 24 от 40-те си мача с Федерер, включително шест финала от най-силните турнири - четири на "Ролан Гарос", един на "Уимбълдън" и един на Откритото първенство на Австралия.

"Отворен съм пред възможността и съм провел дълги разговори с Роджър. Нека да видим какво ще се случи в бъдещето, дали нещо ще стане, или не. Ние си говорим почти всяка седмица. Говорим много често и ако в даден момент намерим правилната причина или правилното място да направим нещо, ще разберете. Все още обаче не знаем", заяви Надал в интервю пред АП.

Рафаел Надал призна, че когато е на корта, го прави единствено заради себе си, а не заради децата си, за разлика от бившата номер 1 при жените Серина Уилямс. Американката се завърна в Тура и обясни, че да може да води двете си дъщери на мачовете е част от мотивацията за това нейно решение.

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"Сега просто го правя заради себе си. Почти всичко, което правя, го правя за тях. Обаче това го правя, защото се наслаждавам на подготовката и после на чувството отново да играя тенис пред добра публика", обясни испанецът.

Към момента носителят на 14 титли от "Ролан Гарос" се занимава с развитието на академията си в Манакор, но заяви, че не може да се завърне в професионалния тенис като треньор. Британецът Анди Мъри се присъедини към щаба на Новак Джокович и сънародника си Джак Дрейпър, но Надал заяви, че не би последвал неговия пример за момента.

"Никога не казвай  никога, но засега няма да се случи. Имам две малки деца и не мога да бъда с някой играч за постоянно. Днес не съм треньора, който бих избрал, ако бях професионален тенисист", каза Надал.

През февруари носителят на 22 титли от Големия шлем ще участва в демонстративен турнир в Лас Вегас и ще отбележи първата си поява на корта в САЩ от 2024 година, когато се оттегли от тениса.

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