Джак Дрейпър: Цяло поколение е поставено в опасност

Британският тенисист Джак Дрейпър отправи остра критика към сгъстения календар на АТР тура, след като бе принуден да пропусне почти целия сезон 2026 година поради хронична контузия. Проблемът в лявата ръка, с която сервира, се оказа сериозна костна контузия, подлагаща на изпитание физическото и психическото му състояние.

В интервю за списание Bagel Magazine Дрейпър изрази загриженост за младите състезатели и посочи, че сгъстената програма със задължителни двуседмични турнири от сериите "Мастърс 1000" поставя цяло поколение в опасност. Британецът подчерта, че за да постигне дълголетие в кариерата си, ще трябва внимателно да планира своите участия занапред.

Jack Draper has been spotted training on the clay in Brazil🇧🇷 Wonder what he’s doing there?🤔 https://t.co/6lqzRJr4vk — British Tennis Players On Tour🇬🇧 (@BritishTennisUp) October 21, 2026

Според Дрейпър физическото натоварване води до чести контузии не само при него, но и при редица други водещи тенисисти в тура. Той разкри мрачната страна на професионалния спорт, свързана с изолацията, постоянната болка и усещането, че инерцията се губи в най-добрия момент от кариерата.

"Това е нещо, с което спортистите се справят постоянно: постоянно с дребни проблеми, постоянно в болка. Честно казано, виждаш всички върхове, виждаш всички успехи, но животът като спортист е доста мрачен", заяви той.

След като през 2025 година се изкачи до четвъртото място в световната ранглиста, 2026 година се превърна в истинско изпитание за Дрейпър. Той изигра едва 15 мача зацялата година и не успя да вземе участие в нито един от четирите турнира от Големия шлем, а това го изтласка извън първите 140 в ранглистата.

Най-драматичният момент от сезона му дойде на турнира в Монреал, където по време на мача срещу Теренс Атмане той изпита силни болки в лявата си ръка и се разплака на корта от разочарование и физическо изтощение. По-късно през септември Дрейпър обяви, че прекратява сезона си предсрочно, за да даде време на тялото си да се възстанови напълно преди завръщането си през 2027 година.

This is not easy to watch. Jack Draper wiping away tears from his eyes during the changeover in his match against Atmane in Montreal. The injuries & constant battle with his health since winning Indian Wells in 2025 have taken a toll on him. 💔💔💔💔💔 https://t.co/7SQkunECVP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 4, 2026

"Не искам да остарея и да не мога да докосна пръстите на краката си", каза Джак Дрейпър, подчертавайки, че цяло поколение в професионалния тенис е изложено на риск за здравето поради претоварение календар.

Jack Draper is back practicing at the National Tennis Centre🇬🇧🔥 Let’s go🇬🇧🙌🏼 https://t.co/wHeuBA5AAG — British Tennis Players On Tour🇬🇧 (@BritishTennisUp) October 31, 2026

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