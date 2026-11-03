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Пет победи за българските тенисисти на турнир в Академията на Рафаел Надал

  • 3 ное 2026 | 13:00
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Пет победи за българските тенисисти на турнир в Академията на Рафаел Надал

Пет победи записаха българските таланти в първия ден на международните финали от веригата „Kinder+" в академията на Рафаел Надал в Майорка (Испания).

За десета поредна година в България се провеждат турнири от веригата „Kinder+ – Kinder Joy of Moving Tennis Trophy". В календара на Българската федерация по тенис за 2026 г. бяха включени девет турнира за деца до 10 години и пет турнира за деца до 12 години. Първите двама при момчетата и момичетата от Мастърс турнирите в двете възрастови групи спечелиха право на участие в международните финали.

Участието на българските тенисисти в международните финали е осигурено от Българската федерация по тенис със съдействието на Министерството на младежта и спорта по програмата „Тенисът – спорт за всички".

При момчетата до 10 години Матео Нешев загуби с 5:7, 3:6, а Борис Бабанов отстъпи с 3:6, 2:6.

При момичетата до 10 години Магдалена Атанасова спечели с 6:1, 6:0, а Катлея Барболова се наложи с 6:3, 6:2.

При момчетата до 12 години Георги Минков постигна победа с 6:1, 6:1, а Мартин Маринов спечели с 6:0, 6:1.

При момичетата до 12 години Ния Синчанова се наложи с 6:0, 6:1, а Ема Костова загуби драматично с 6:0, 6:7, 14:16.

Българските представители на международните финали:

Момчета до 10 години:

Матео Нешев (ТК „Каратанчева", гр. София)

Борис Бабанов (ТК „Августа Траяна", гр. Стара Загора)

Момичета до 10 години:

Магдалена Атанасова (ТК „Свиленград", гр. Свиленград)

Катлея Барболова (ТК „15:40", гр. София)

Момчета до 12 години:

Георги Минков (ТК „15:40", гр. София)

Мартин Маринов (ТК „Некст Джен", гр. София)

Момичета до 12 години:

Ния Синчанова (ТК „Августа Траяна", гр. Стара Загора)

Ема Костова (ТК „Дема", гр. София)

Треньори на българските таланти на турнира са Денислав Проданов и Марин Атанасов.

„Kinder+ Sport" е международен социален проект на Ferrero Group, който има за цел да даде възможност на максимален брой деца от цял свят да изпитат радостта от движението.

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