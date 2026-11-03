Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

Даниел Моралес е новият старши треньор на Спартак (Варна). Той заменя на поста Васил Петров, който се завръща като директор на детско-юношеската школа на клуба. За последно Моралес беше начело на третия отбор на ЦСКА.

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"Даниел Моралес поема първия отбор на Спартак Варна. Бразилският специалист познава клуба и от престоя си като футболист със синьо-бялата фланелка. В треньорската си кариера Моралес е работил в ЦСКА, където е бил старши треньор на първия отбор, помощник-треньор и треньор в школата. Водил е още Ботев Враца и Беласица Петрич.

В щаба му влиза и Витомир Вутов като треньор на вратарите. Вутов е ставал шампион на България с Литекс Ловеч като част от треньорския щаб. Работил е с вратарите на мъжкия национален отбор на България и юношеските национални формации до 19 и до 17 години. Бил е част от щабовете на Локомотив Пловдив и Локомотив Горна Оряховица, а сега се завръща в Спартак Варна.

Помощник-треньорите Ивелин Петков и Михаил Цоков продължават работата си като част от екипа. Пожелаваме на Даниел Моралес и екипа му успешна работа и победи със "соколите"!", написаха от "Коритото".

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