Адриан Андреев преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Италия

Адриан Андреев преодоля квалификациите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Таранто (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният българин, който е девети поставен в схемата на пресявките, победи поставения под номер 2 представител на домакините Масимо Джунта с 6:7(4), 6:4, 7:5 за два часа и 55 минути.

Андреев се нуждаеше от обрат, след като загуби първия сет в тайбрек с 4:7 точки. Във втората част софиянецът започна с пробив, а до края не позволи на съперникът му да отвърне. В решаващия сет Андреев изостана с 1:3, но спечели шест от следващите осем гейма и затвори срещата със 7:5.

С този успех българинът заработи 3 точки за световната ранглиста на АТП, в която през тази седмица заема 631-вото място, както и 570 евро от наградния фонд на надпреварата.

Адриан Андреев ще участва и в турнира на двойки заедно със сънародника си Радослав Шандаров срещу четвъртите поставени испанци Игнеси Форкано Апарисио и Рафаел Искиердо Луке.

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