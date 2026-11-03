Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Адриан Андреев преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Италия

  • 3 ное 2026 | 15:22
  • 241
  • 0
Адриан Андреев преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Италия

Адриан Андреев преодоля квалификациите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Таранто (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният българин, който е девети поставен в схемата на пресявките, победи поставения под номер 2 представител на домакините Масимо Джунта с 6:7(4), 6:4, 7:5 за два часа и 55 минути.

Андреев се нуждаеше от обрат, след като загуби първия сет в тайбрек с 4:7 точки. Във втората част софиянецът започна с пробив, а до края не позволи на съперникът му да отвърне. В решаващия сет Андреев изостана с 1:3, но спечели шест от следващите осем гейма и затвори срещата със 7:5.

С този успех българинът заработи 3 точки за световната ранглиста на АТП, в която през тази седмица заема 631-вото място, както и 570 евро от наградния фонд на надпреварата.

Адриан Андреев ще участва и в турнира на двойки заедно със сънародника си Радослав Шандаров срещу четвъртите поставени испанци Игнеси Форкано Апарисио и Рафаел Искиердо Луке.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Тайван

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Тайван

  • 3 ное 2026 | 11:02
  • 432
  • 0
Зверев: Чувството да си №1 е различно от това да вземеш титла от Шлема

Зверев: Чувството да си №1 е различно от това да вземеш титла от Шлема

  • 3 ное 2026 | 10:20
  • 593
  • 0
Уго Умбер надделя над Ботик Ван де Зандсхулп в оспорван трисетов трилър в Париж

Уго Умбер надделя над Ботик Ван де Зандсхулп в оспорван трисетов трилър в Париж

  • 3 ное 2026 | 04:18
  • 927
  • 0
Карлос Алкарас: Не виждам Рафаел Ходар като заплаха

Карлос Алкарас: Не виждам Рафаел Ходар като заплаха

  • 3 ное 2026 | 04:02
  • 1954
  • 0
Каспер Рууд започна с победа в Париж и прекъсна серия от четири поредни загуби

Каспер Рууд започна с победа в Париж и прекъсна серия от четири поредни загуби

  • 2 ное 2026 | 22:56
  • 2080
  • 0
Флавио Коболи се отказа от "Мастърс"-а в Париж, за да запази сили за Финалите в Торино

Флавио Коболи се отказа от "Мастърс"-а в Париж, за да запази сили за Финалите в Торино

  • 2 ное 2026 | 21:54
  • 1939
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 18676
  • 40
Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

Бивш треньор на ЦСКА застана начело на Спартак (Варна)

  • 3 ное 2026 | 14:59
  • 4696
  • 12
Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

  • 3 ное 2026 | 10:14
  • 11207
  • 2
Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

  • 3 ное 2026 | 14:28
  • 1394
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 303045
  • 88
Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

  • 3 ное 2026 | 07:57
  • 13382
  • 48