Рафаел Надал за ранния си стил: Ужасно е, но така изградих своята идентичност

Легендата на световния тенис Рафаел Надал направи интересна равносметка за емблематичния си външен вид от началото на своята кариера. Повод за равносметката е излизането на луксозния фотоалбум "Рафа Надалl", издаден от Assouline в сътрудничество с журналиста Джон Вертхайм. Книгата проследява ключовите моменти от кариерата на испанеца, включително неговите 14 титли от Ролан Гарос.

Припомняйки си първите си години в тура, когато играеше с потник без ръкави, пиратски панталони, дълга коса и лента на главата, Надал признава, че днес гледа с изненада на тези решения.

"Началото на кариерата ми, с пиратските панталони и потниците, когато го видиш днес, за мен е ужасно. Това е истината. Но в онези години по някакъв начин създадох своята идентичност. Бях разпознаваем с тези диви неща", споделя Матадора.

Испанецът подчертава и яркия контраст, който този външен вид е създавал спрямо неговия голям съперник Роджър Федерер. Докато швейцарецът е бил символ на класа, перфекционизъм и традиционна елегантност, Надал е залагал на своята дива енергия и ексцентричен стил, които пасвали идеално на неговия агресивен стил на игра.

Носителят на 22 титли от Големия шлем разкрива също така как се е променил процесът по избор на облеклото му през годините. В първите 8 до 10 години от кариерата му решенията за цветовете и материите са били вземани най-вече от компютърни изображения. Това понякога е водило до грешки, тъй като това, което се вижда на екран, понякога изглежда различно на живо.

С течение на времето испанецът е настоявал да вижда материята и цветовете на живо, преди да вземе окончателно решение. Макар и с усмивка да критикува ранния си пиратски образ 20 години по-късно, Надал признава, че се гордее с еволюцията на своя стил, който се превърна в неизменна част от историята на тениса.

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