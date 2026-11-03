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Французин не можа да стане рекордьор в Париж

  • 3 ное 2026 | 16:54
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Французин не можа да стане рекордьор в Париж

17-годишният френски талант Моис Куаме приключи участие в първия си мач на турнира Мастърс в Париж след загуба с 6:3, 6:1 от Нуно Боржеш. Въпреки отпадането в първия кръг, младежът демонстрира положителна нагласа и събра ценен опит на централния корт в Париж.

Куаме първоначално трябваше да се изправи срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина. Сутринта преди срещата обаче стана ясно, че Давидович Фокина се оттегля от надпреварата и на негово място в основната схема влезе щастливият губещ Нуно Боржеш, който е под номер 49 в световната ранглиста.

При евентуална победа на възраст 17 години и 7 месеца Куаме щеше да стане най-младият победител в мач от турнира в Париж. Досегашният рекорд се държи от Майкъл Чанг, който през 1989 г. записа първата си победа в френската столица на 17 години и 8 месеца.

Участието на Куаме в Париж идва непосредствено след най-значимия успех в кариерата му до момента. Французинът спечели първата си титла от сериите Чалънджър в Брест, побеждавайки Мартин Дам на финала с 6:4, 6:7(5), 7:6(4), което го изкачи до рекордната за него 132-ра позиция в световната ранглиста.

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